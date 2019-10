WHY NOT?: Σάββατο 12 Οκτωβρίου, παρουσίαση δίσκου @ Rockwood live stage

WHY NOT? - Παρουσίαση δίσκου @ Rockwood - Σάββατο 12 Οκτωβρίου Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου οι WHY NOT? παρουσιάζουν το νέο τους cd “Keep Rockin’” που μόλις κυκλοφόρησε. Περιέχει 9 καινούρια τραγούδια σε στίχους της Μαρίας Στεφανιδάκη και μουσική, ενορχήστρωση και παραγωγή του Περικλή Παλαμιώτη.