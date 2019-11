4 ON THE FLOOR: Παρασκευή 15 Νοεμβρίου @ HolyWood Stage

Οι 4 On The Floor Band στο HolyWood Stage Οι 4 On The Floor Band έρχονται με το νέο ανανεωμένο τους σχήμα για πρώτη φορά στο HolyWood Stage. Ελάτε να διασκεδάσετε και να χορέψετε με την αυθεντικότερη live disco εμπειρία της πόλης.