APOCALYPTICA: Video για το νέο κομμάτι "Rise"

Οι Φινλανδοί cello-rockers, κυκλοφορούν το νέο τους video clip, μέσα από το επερχόμενο άλμπουμπου θα κυκλοφορήσει στιςΟι Φινλανδοί cello-rockers,, ανακοίνωσαν το εντυπωσιακό νέο video clip για το “Rise”, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ. Έχοντας άμεση σχέση με το «οδυνηρά» όμορφο νέο κομμάτι από το επερχόμενο στούντιο άλμπουμ, που θα βγει στιςαπό τη, τοείναι σαν να απέκτησε ζωή ένας πίνακας του ιμπρεσιονισμού, που παριστάνει την ανθρωπότητα που όλοι μοιραζόμαστε και τη δύναμη και βαρύτητα της άμεσης διάδρασης.Η σκηνοθέτης/σεναριογράφος, Lisa Mann, η οποία έχει σκηνοθετήσει αρκετά ακόμη video των APOCALYPTICA, δήλωσε: «Η ιδέα ήταν να φτιάξουμε ένα video που θα ήταν φαντασιώδες και θα σε αιχμαλώτιζε, το οποίο θα μετέφερε τον θεατή σε μία εναλλακτική διάσταση που αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας και το πόσο σημαντικές είναι στις μέρες οι έννοιες τις συμπόνιας και της ενσυναίσθησης. Οι χαρακτήρες σ’ αυτόν τον κόσμο, πέφτουν και σηκώνονται και πάλι, αλλά στο τέλος βρίσκονται μαζί και βοηθούν ο ένας τον άλλο να σηκωθεί».Για να δημιουργήσει το αιθέριο και απόκοσμο look του video για το “Rise”, η Mann συνεργάστηκε με τον κινηματογραφιστή Jason George, ο οποίος ενσωμάτωσε υπέρυθρη τεχνολογία, δανείστηκε πράγματα από τον αναλογικό κόσμο και τα επανέφερε στην ψηφιακή σφαίρα του παρόντος. «Η μουσική των APOCALYPTICA είναι διαχρονική, πολύ συναισθηματική και κινηματογραφική και θέλαμε να φαίνεται στο video του “Rise”.Ο Eicca Toppinen με τη σειρά του, είπε: «Το “Rise” είναι μία δήλωση ελπίδας, πάντα υπάρχει μία πιο φωτεινή πλευρά, άσχετα με το πόσο σκοτεινά και απελπιστικά φαίνονται κάποια πράγματα. Είναι να πιστεύεις στο καλό και το όμορφο, να μένεις πιστός στον εαυτό σου και τις αξίες σου και να μην το εγκαταλείπεις αυτό, ποτέ».Για να υποστηρίξουν την κυκλοφορία του “Cell-0”, οι τσελίστες Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso και Paavo Lötjönen και ο ντράμερ Mikko Sirén, θα περιοδεύσουν με τους SABATON στον ρόλο του special guest, σε 15 χώρες και 23 συνολικά ευρωπαϊκές πόλεις, ξεκινώντας από τις 17 Ιανουαρίου 2020, στη Ζυρίχη της Ελβετίας. «Σχεδιάζουμε την περιοδεία για το “Cell-0”, να είναι στο επόμενο στάδιο σε σχέση με το πώς σχεδιάζουμε την εμφάνισή μας», συμπλήρωσε ο Toppinen, «επειδή δεν γνωρίζουμε άλλο τρόπο».Το “Cell-0”, μπορεί να το προμηθευτεί και να το προ-παραγγείλει κάποιος στο www.apocalyptica.com στα ακόλουθα format:• CD Mediabook• Heavy-weight double vinyl with etching artwork housed in a triple gatefold with 12” 20-page booklet• Deluxe D2C bundles• Digital Download and Streaming“Cell-0”:Παραγωγή: APOCALYPTICAΗχογράφηση, editing και επιπρόσθετη παραγωγή: Joonas Parkkonen στα Sonic Pump Studios, στο ΕλσίνκιΜίξη: Andrew Scheps στο Punkerpad, Titton (UK)Οι APOCALYPTICA είναι οι:Eicca Toppinen – τσέλοPerttu Kivilaakso – τσέλοPaavo Lötjönen – τσέλοMikko Sirén – ντραμςΔείτε το video clip από κάτω: