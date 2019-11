AVATARIUM: Lyric video για το νέο κομμάτι "Lay Me Down"

Οι Avatarium παρουσίασαν το lyric video του "Lay Me Down" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "The Fire I Long For" που κυκλοφορεί απο σήμερα, 22 Νοεμβρίου.