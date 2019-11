CULT OF THE AMPS vol. III: Οι ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων

featuring:

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, Gagarin 205 (Λιοσίων 205, Αθήνα)





Τιμή εισιτηρίων:

8€ προπώληση / 10€ ταμείο





Προπώληση εισιτηρίων:

Viva.gr , 11876, Reload Stores, Seven Spots, Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, αθηνόραμα.gr, Yoleni’s, Viva Kiosk Συντάγματος, Viva Spot Τεχνόπολης, Syd Records





* Τα εισιτήρια προπώλησης πριν την αλλαγή της ημερομηνίας ισχύουν κανονικά





Οι ώρες εμφάνισης:

19:30 Doors open

20:45 - 21:10 Ghone

21:20 - 22:00 Message in a Cloud

22:15 - 22:55 Church of the Sea

23:15 - 00:30 Tuber













Οι Tuber είναι μια instrumental rock μπάντα από τις Σέρρες. Το 2010 κυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο EP τους, που τους κατατάσσει, αυτομάτως, σε μια από τις πλέον ανερχόμενες μπάντες της εγχώριας ανεξάρτητης μουσικής σκηνής. Το 2013 κυκλοφορούν το πρώτο τους full length album με τίτλο “Desert Overcrowded” και ξεκινούν μια σειρά από συναυλίες σε πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.Έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα πιο αξιόλογα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης (Exit, Freak Valley Festival, Lake on Fire, Desertfest Berlin), ενώ την άνοιξη του 2016 πραγματοποιούν την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία.Τον Μάιο του 2017 κυκλοφορούν την τρίτη, κατά σειρά, δισκογραφική τους δουλειά, με τίτλο “Out of the Blue” και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ακολουθεί μια σειρά από εμφανίσεις σε 14 ευρωπαϊκές πόλεις.Η μουσική των Τuber είναι εσωτερική και εξωστρεφής, συγχρόνως. Ένα αμάλγαμα συναισθημάτων και εικόνων που εναλλάσσονται με μια αδιάλειπτη ροή, δημιουργώντας μουσικά ηχοτοπία που ταξιδεύουν τον ακροατή, όπου ο ίδιος επιθυμεί.Με μόνη σταθερά το rock ’n roll, οι Tuber “φλερτάρουν” με την ψυχεδέλεια και τον ρομαντισμό, συνδυάζοντας τη λυρικότητα με τον σκληρό ήχο αλλά και τον χορευτικό ρυθμό.Οι Church of the Sea σχηματίστηκαν το 2017 με σκοπό να παντρέψουν το doom με το σκοτεινό electronic rock, συνδυάζοντας φαζαρισμένους ήχους, παραμορφωμένα beats και υπνωτικά φωνητικά.Το ντεμπούτο EP τους “Anywhere but Desert” κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 2018, ηχογραφήθηκε στα Artracks Studios και στα Suono Studios του Coti K. σε παραγωγή του Αλέξη Μπόλπαση (Whereswilder, Noise Figures, Cyanna Mercury) και των Church of the Sea, ενώ η μίξη και το mastering έγιναν απο τον Chris Common (Chelsea Wolfe, Omar Rodriguez Lopez, Emma Ruth Rundle).Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 το “Anywhere but Desert” κυκλοφόρησε σε κασέτα από την A Man out of A Man Records, ενώ στις 13 Απριλίου 2019 ακολούθησε κυκλοφορία σε βινύλιο από τη Smash Records.Οι Message in a Cloud ξεκίνησαν ως one-man project του Νίκου Λουκόπουλου το 2014 στην Αθήνα. Έπειτα από ένα home recorded demo, ο Νίκος συγκέντρωσε γύρω του μια παρέα έμπειρων μουσικών από τη rock και metal σκηνή της πόλης (Daylight Misery, Ciccada, Mask of Prospero, Kevel μεταξύ άλλων).Το στιλ τους είναι μια μίξη post-rock, post-metal, shoegaze και black metal, με βασικές επιρροές μπάντες όπως οι Alcest, Isis και Deafheaven. Έχουν ανοίξει συναυλίες σημαντικών ξένων συγκροτημάτων, όπως οι Saigon Blue Rain, Sylvaine και Harakiri for the Sky.Το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ “Anassa” ηχογραφήθηκε στα Ritual Studios το 2017 με παραγωγό στον Στέλιο Εφεντάκη (GardenBox, Mahakala, Sun of Nothing κ.ά.) και χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από αργά, ατμοσφαιρικά σημεία, συνδυασμένα με πυκνά σε reverb περάσματα, ηλεκτρονικές πινελιές και blast-beat ξεσπάσματα.Ο δίσκος, του οποίου το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο Costin Chioreanu (Arcturus, Paradise Lost, Sólstafir, Ghost κ.ά.), κυκλοφόρησε σε μορφή βινυλίου τον Ιούλιο του 2018 από την ελληνική Ikaros Records. Αυτό τον καιρό η μπάντα ετοιμάζει το υλικό του 2ου άλμπουμ της.Αντλώντας έμπνευση τόσο από τους θαρραλέους πειραματισμούς των σύγχρονων και νεότερων συνθετών της ηλεκτροακουστικής σκηνής, όσο και από τη σχεδόν θρησκευτική μονοτονία της μουσικής παράδοσης των χωρών της Ινδοκίνας και της εκστατικής αφρικανικής και βαλκανικής πολυρυθμίας, έως και την διαλογιστική απλότητα των περιβαλλόντων ήχων, ο Ghone (κατά κόσμον Γιάννης Κοντανδρεόπουλος) παρουσιάζει, πρωτίστως σε μορφή ζωντανής ηχητικής performance, ημιαυτοσχεδιαστικά ηχητικά έργα τα οποία ενίοτε βρίσκουν τον δρόμο προς την έκδοση περιορισμένων μουσικών κυκλοφοριών, αλλά κυρίως δημιουργούνται και εξαντλούνται στο ίδιο γεωχρονικό σημείο.Με ικανότητα να δημιουργεί υποβλητικές ατμόσφαιρες - όπως στις πρώτες του εμφανίσεις τον χειμώνα του 2011 στο πλευρό των Καναδών καλλιτεχνών Nadja και Aidan Baker σε κοινή τους ανατολικοευρωπαϊκή περιοδεία - και να οριοθετεί τον άναρχο επιθετικό θόρυβο - στη συμμετοχή του στο noise-punk αθηναϊκό σχήμα των Rita Mosss στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή τους περιοδεία - παρουσιάζει πολυσχιδές υλικό χωρίς συγκεκριμένες στυλιστικές εμμονές.Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνει στις μακροσκελείς εκτελέσεις όπως συνέβη στο 1ο Up the Wall Theatre Festival όπου επένδυσε ηχητικά επί δύο συνεχόμενες ημέρες την live painting performance της εικαστικού Friki Crux, αλλά και site specific δημιουργίες όπως στο Fresh Music Festival για το ιστορικό ξενοδοχείο Πίνδαρος της οδού Αθηνάς.Στα έντεκα ηχογραφήματά του μπορεί κανείς να περιπλανηθεί μεταξύ διαρκών πειραματισμών με διάφορα μέσα, συνδυάζοντας synthesizers, αυτοσχέδιες γεννήτριες και επεξεργαστές ήχου, μικρόφωνα επαφής, αρχειακές ηχογραφήσεις τοπίου, εξωτικά μουσικά όργανα και κρουστά αλλά και κατανυκτική χρήση φωνητικών χωρίς να αποκλείει τη δυτική επιρροή, εξερευνώντας διαρκώς τα σύνορα μουσικότητας και θορύβου.Επιλεγμένη δισκογραφία:“Sram Schet” (2019) - https://ghone.bandcamp.com/album/sram-schet “Zagtel Jaar Mileit” (2017) - https://coherentstates.bandcamp.com/track/zagtel-jaar-mileit “Rushing For Coal” (2015) - https://ghone.bandcamp.com/album/rushing-for-coal “Amen.Ophis” (2012) - https://ghone.bandcamp.com/album/amen-ophis “Varstatg Arre” (2012) - https://protosorofos.bandcamp.com/track/varstatg-arre *************************Περισσότερες πληροφορίες: