DENDRITES: Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου @ Nostos Live w/ Cargo Lift και Sciopticon

Dendrites /w Cargo Lift & Sciopticon Live | Nostos Live

Friday 6 December

DENDRITES

CARGO LIFT

SCIOPTICON

Οιεπισκέπτονται για πρώτη φορά την Ξάνθη για την παρουσίαση του εξαιρετικού 2ου full-length άλμπουμ τουςπου κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019 απο την! Μαζί τους οι Θεσσαλονικείς heavy rockersκαι οι Ξανθιώτες post-rockersAddress: Μαλετσίδου 5, 67100, Ξάνθη.Doors Open: 21:00Damage: 5 Euros-----------------Οι Dendrites είναι μια groovy southern stoner rock μπάντα απο τον Βόλο. Δημιουργήθηκαν το 2014 και ο ήχος τους ενώνει τα vibes του μοντέρνου Αμερικάνικου Νότου με τις καλύτερες στιγμές των 90s (Alice in Chains, Soundgarden) και την groovy αισθητική των Pantera, Down και BLS. Έχουν κυκλοφορήσει 2 full-length albums:=> "Dendrites" (Self-Released, 2016). Produced in its entirety by the band at Red Goat Home Studios by Thanasis Timplalexis and Dendrites.=> "GROW" (Ikaros Records, 2019). Recorded by Dendrites and Thanasis Timplalexis, Mixed by Psychon Nyne (Septic Flesh) at SoundAbuseProductions, Mastered by Steve Lado (Tardive Dyskinesia) with artwork by Bewild Brother.Η τελευταία τους δουλειά με τίτλο GROW κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019 απο την Ikaros Records σε ltd edition βινύλιο, 300 κόπιες σε όλο τον κόσμο (black, hand-numbered, w/ download code) και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές απο webzines και μουσικά περιοδικά στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πρόσφατα, το GROW κυκλοφόρησε και σε super ltd 1st edition digipack CD (100 κόπιες, hand-numbered, w/ 8-page booklet, artwork by Bewild Brother) και διατίθεται αποκλειστικά μέσω της μπάντας στα lives shows για την προώθηση του δίσκου.Μέχρι σήμερα, οι Dendrites έχουν μοιραστεί την σκηνή με ονόματα όπως Brant Bjork, Naxatras, Planet of Zeus, 1000Mods, The Re-Stoned, Nightstalker, Kadavar, Tardive Dyskinesia, Septic Flesh.Latest Official Release----------------------GROW (Ikaros Records, 2019).Order Vinyl via Vinyl Monster: http://bit.ly/order_growStreaming: http://bit.ly/stream_grow Bandcamp: http://bit.ly/download_grow Follow on Facebook: https://www.facebook.com/dendritesband Ιδρύθηκαν το 2016 στη Θεσσαλονίκη & ανήκουν στη γενικότερη σφαίρα του rock με επιρροές από Faith No More, Tool, Deftones, Muse, Royal Blood, Pearl Jam, Audioslave, Foo Fighters, QOTSA και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα του σύγχρονου ήχου.Το νέο EP τους, με τίτλο Disguised, περιλαμβάνει 4 κομμάτια και κυκλοφόρησε το 2019. Το 2017 είχαν ηχογραφήσει 4 ακόμη κομμάτια στα οποία περιλαμβάνονται αρκετές διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις, καθώς η μπάντα κάνει τα πρώτα της βήματα για τη δημιουργία της ταυτότητάς της.Στόχος τους, να κάνουν τη μουσική τους όσο το δυνατόν πιο γνωστή στο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.Facebook: www.facebook.com/cargoliftband Youtube: www.youtube.com/channel/UCD_ZBZEHSmRTanKnWTQsPGg Bandcamp: cargolift.bandcamp.com Οι Sciopticon είναι μια Post Rock μπάντα από την Ξάνθη. Δημιουργήθηκαν στις αρχές του 2016 και μετά από μερικές αλλαγές στο line up ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω σε δικές τους συνθέσεις. Έχουν κάνει αρκετές συναυλίες με γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής όπως οι Sleeping Pillow και τους Black Hat Bones.Facebook: https://www.facebook.com/pg/SciopticonGR YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRFhI3oVPhaAIwDJeDukqWA