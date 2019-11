DEVIL MADE ME DO IT: Ακούστε ολόκληρο το άλμπουμ "Her Majesty's Pleasure" Οι Devil Made Me Do It είναι μια μπάντα από την Αθήνα, που κινείται σε metal/alternative μονοπάτια. Ξεκίνησαν το 2013 σαν studio project, ενώ το 2016 εξελίχθηκαν σε full-time συγκρότημα. Την ίδια χρονιά ξεκίνησαν την ηχογράφηση του πρώτου τους full-length δίσκου, “Her Majesty's Pleasure”, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2019 μέσω της Ikaros Records. Τα μέλη της μπάντας είναι γνωστά για προηγούμενη ανάμειξή τους σε σχήματα όπως οι Spitback και οι Elysion. Share To:













"Her Majesty's Pleasure" online:

https://devilmademedoit.bandcamp.com/ https://open.spotify.com/album/0F5uFRalz16IdGoc7e5ROL



Για οπαδούς των Korn, Deftones, Stone Sour και Slipknot.



Το “Her Majesty's Pleasure” ηχογραφήθηκε στα Deffactory Studios, ενώ η μίξη και το mastering έγιναν από τον Λάμπρο Κριτσίμα (Soundgarden Studios). Το artwork επιμελήθηκε ο κιθαρίστας Chris Piel (κιθαρίστας των DMDI).



Devil Made Me Do it online:

https://www.facebook.com/tdmdi/

https://www.instagram.com/devil_made_me_d0_it/

https://www.youtube.com/channel/UCbaQwUHyjyfmjjr8UFSUckg

http://www.devilmademedoit.com/









