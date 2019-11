DEVIL MADE ME DO IT: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου @ Intrepid Fox w/ Routes of Neptune Devil made me do it ζωντανά στην Αθήνα Special guests: Routes of Neptune Intrepid Fox (Τριπτολέμου 30, Γκάζι) Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου Πόρτες: 20:00 Share To:













Devil made me do it ζωντανά στην Αθήνα Special guests: Routes of Neptune Intrepid Fox (Τριπτολέμου 30, Γκάζι) Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου Πόρτες: 20:00

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2929212913975755

Οι alternative metallers ανεβαίνουν στην σκηνή του Interpid Fox, μετά την κυκλοφορία του album τους "Her Majesty's Pleasure”, συνοδεία ακόμη μιας ιδιαίτερης μπάντας!



Το γκρουβάτο rhythm section των Devil Made Me Do It, δημιουργεί την βάση πάνω στην οποία οι κιθάρες με τα heavy riffs έρχονται για να δημιουργήσουν τον βαρύ ήχο τους που θυμίζει τον πυρήνα επιρροών και σχήματα όπως οι Godsmack, Disturbed, Breaking Benjamin, ενώ διέπονται από την φρεσκάδα του πιο σύγχρονου alternative metal ήχου, όπως εξακολουθούν να μας τον προσφέρουν σχήματα όπως οι τεράστιοι Stone Sour. Οι ίδιοι, έχοντας στις τάξεις τους μέλη πρώην σημαντικών σχημάτων της εγχώριας metal σκηνής (Unsin, Spitback, Project Renegade, Sober on Tuxedos κ.α.) αποτελούν ένα έμπειρο -σε επίπεδο μονάδων- συναυλιακό σχήμα, με φρέσκο line up στις θέσεις του μπάσου και των drums, έτοιμο για νέες ισοπεδοτικές ζωντανές εμφανίσεις.



Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε μία αξέχαστη εμπειρία! Φυσικές κόπιες του "Her Majesty's Pleasure" όπως και πλούσια ποικιλία από merchandise, θα είναι διαθέσιμα στον χώρο της συναυλίας. Ακούστε εδώ τον πρώτο τους δίσκο:



Την συναυλία θα ανοίξουν οι Routes of Neptune, ένα τετραμελές heavy rock σχήμα. Ξεκίνησαν ως Decay Greed τον Αύγουστο του 2010 από τους κιθαρίστες Γιώργο και Χρήστο και πήραν την τελική τους ROUTE μορφή με τον Νίκο στα φωνητικά, τον Μανώλη στο μπάσο και τον Μόα στα τύμπανα. Όσο ο καιρός περνούσε, η μπάντα έπαιζε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ηχογραφούσε υλικό. Επήλθαν, όμως αλλαγές στην σύνθεση και ενώ ο Χρήστος και ο Μόα παραμένουν, πλέον τους συντροφεύουν ο Μπάμπης στα φωνητικά και ο Φιλοποίμην στο μπάσο. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο Ep, ένα album και τρία singles. Αναμένονται στην σκηνή με προσμονή. Ακούστε εδώ το πρόσφατο ΕΡ τους "Stone 'n' Distracted":





bbr Agenda Οι alternative metallers ανεβαίνουν στην σκηνή του, μετά την κυκλοφορία του album τους ", συνοδεία ακόμη μιας ιδιαίτερης μπάντας!Το γκρουβάτο rhythm section των, δημιουργεί την βάση πάνω στην οποία οι κιθάρες με τα heavy riffs έρχονται για να δημιουργήσουν τον βαρύ ήχο τους που θυμίζει τον πυρήνα επιρροών και σχήματα όπως οι Godsmack, Disturbed, Breaking Benjamin, ενώ διέπονται από την φρεσκάδα του πιο σύγχρονου alternative metal ήχου, όπως εξακολουθούν να μας τον προσφέρουν σχήματα όπως οι τεράστιοι Stone Sour. Οι ίδιοι, έχοντας στις τάξεις τους μέλη πρώην σημαντικών σχημάτων της εγχώριας metal σκηνής (Unsin, Spitback, Project Renegade, Sober on Tuxedos κ.α.) αποτελούν ένα έμπειρο -σε επίπεδο μονάδων- συναυλιακό σχήμα, με φρέσκο line up στις θέσεις του μπάσου και των drums, έτοιμο για νέες ισοπεδοτικές ζωντανές εμφανίσεις.Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε μία αξέχαστη εμπειρία! Φυσικές κόπιες του "Her Majesty's Pleasure" όπως και πλούσια ποικιλία από merchandise, θα είναι διαθέσιμα στον χώρο της συναυλίας. Ακούστε εδώ τον πρώτο τους δίσκο: https://www.youtube.com/watch?v=HDh_ezMbVpE Την συναυλία θα ανοίξουν οι, ένα τετραμελές heavy rock σχήμα. Ξεκίνησαν ως Decay Greed τον Αύγουστο του 2010 από τους κιθαρίστες Γιώργο και Χρήστο και πήραν την τελική τους ROUTE μορφή με τον Νίκο στα φωνητικά, τον Μανώλη στο μπάσο και τον Μόα στα τύμπανα. Όσο ο καιρός περνούσε, η μπάντα έπαιζε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ηχογραφούσε υλικό. Επήλθαν, όμως αλλαγές στην σύνθεση και ενώ ο Χρήστος και ο Μόα παραμένουν, πλέον τους συντροφεύουν ο Μπάμπης στα φωνητικά και ο Φιλοποίμην στο μπάσο. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο Ep, ένα album και τρία singles. Αναμένονται στην σκηνή με προσμονή. Ακούστε εδώ το πρόσφατο ΕΡ τους "Stone 'n' Distracted": https://www.youtube.com/watch?v=qfhm1wuY-Ls

Next This is the most recent post. Previous Παλαιότερη Ανάρτηση

bbr bbr Rock and Metal Music Portal | WebZine - WebRadio est. 2010 | bbrweb.com ...Music is in our blood...