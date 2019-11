Disillusive Play, Grande Fox, Social Scream, Degenerate Mind: Κυριακή 29 Δεκεμβρίου @ Black Box

Disillusive Play/Grande Fox/Social Scream/Degenerate Mind Live στο Black Box! - Κυριακή 29 Δεκεμβρίου

Οιείναι μια μπάντα με έδρα την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2014.Η μουσική των Disillusive Play μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίως ως Hard/Heavy Rock, αλλά πάντα με Metal νοοτροπία και αρκετά Progressive στοιχεία.Η μπάντα έχει δυνατή παρουσία στην τοπική live σκηνή με πολλά lives μαζί με γνωστούς καλλιτέχνες και μπάντες όπως οι Gus G, “La tulipe Noire”, “The Silent Wedding”, Δημήτρης Πουλικάκος και πολλούς ακόμα καθώς επίσης και με συχνή παρουσία σε festival, όπως στο σημαντικό ελληνικό female fronted metal fest, LADIES OF METAL.Tο “Open Arms” είναι η πρώτη κυκλοφορία των Disillusive Play. Στο album συμμετέχει στα πλήκτρα o Johnny Thermos από τους “The Silent Wedding”Official Website: http://disillusiveplay.com FB Page: https://www.facebook.com/disillusiveplay Το σχήμα δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 2013, με πρώτο όνομά τους το "Fox Terrier" και αποτελούνταν από τέσσερα άτομα.Οιάρχισαν τις νέες live εμφανίσεις τους για το καλοκαίρι τού 2015 με αφετηρία τα Τρίκαλα. Πραγματοποιώντας το άνοιγμα της συναυλίας προς τιμή των "Emerald Sun".Τον Νοέμβριο του 2016 με όνομα ''SPACE NEST'' κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του σχήματος και η μπάντα έπαιξε με γνωστά ονόματα όπως Nightstolker κ.α.Επίσης κομμάτια από τον δίσκο μπήκαν soundtrack για ένα πειραματικό οπτικοακουστικό καλλιτεχνικό φιλμ Feverish Dreams με πρωταγωνιστή τον frontman του σχήματος.Τον Απρίλιο του 2018 η μπάντα κυκλοφόρησε το δεύτερο έργο που ονομάζεται "Kulning" (EP).Προς το παρόν, η μπάντα έχοντας παίξει σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα όπως και για πρώτη φορά στη Γερμανία, κυκλοφόρησε πρόσφατα το EP “Documento” που είναι προπομπός του δεύτερου πλήρους άλμπουμ τους με τίτλο "Empty Nest" (LP), με 11 τραγούδια. Το άλμπουμ εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει στις αρχές τους 2020!FB Page https://www.facebook.com/outofnesta Οιείναι ένα Heavy Metal σχήμα από την Σπάρτη που δραστηριοποιείται στην μουσική σκηνή από το 2008. Η μπάντα στα πρώτα της βήματα λειτουργούσε ως cover band δίνοντας αρκετά live εντός και εκτός Σπάρτης. Η ανάγκη όμως για δημιουργία προσωπικού υλικού και το όραμα του κιθαρίστα/τραγουδιστή/συνθέτη της μπάντας Βλάση Διαμαντάκου κίνησε τους μοχλούς για την υλοποίηση και κυκλοφορία του 1ου δίσκου της μπάντας με τίτλο ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2014. Η κυκλοφορία του ''Epiclesis'' συνοδεύτηκε από ένα release party και δύο headline εμφανίσεις σε Αθήνα και Σπάρτη ενώ με νέο υλικό να προετοιμάζεται, σε συνεργασία με την New Dream Records επανακυκλοφόρησε το ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2016 και κυκλοφόρησε τον 2ο δίσκο της με τίτλο ''Initiation to the Myths'' τον Ιούνιο του 2018. Σήμερα το συγκρότημα βρίσκεται στην τελικη διαδικασία παραγωγής του τρίτου δίσκου, επανηχογράφησης των δυο πρώτων δίσκων, καθώς και απόδοσης live εμφανίσεων.FB Page https://www.facebook.com/SocialScream Οιξεκίνησαν τις πρόβες τους τον Ιανουάριο του 2017. Ο ήχος τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως heavy rock με επιρροές από classic rock / blues αλλα και metal / stoner στοιχεία. Έχουν κάνει ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορους χώρους στην Αθήνα και πρόσφατα κυκλοφόρησε η πρώτη τους δουλειά σε μορφή ep.FB Page: https://www.facebook.com/degeneratemindband Πληροφορίες liveFacebook event: https://www.facebook.com/events/413598659334813 Κυριακή 29 ΔεκεμβρίουDoors Open: 20:00Live Starts: 21:00Είσοδος :8 EυρώBlack BoxΑγίου Όρους 15 από Κωνσταντινουπόλεως 115ΑΘΗΝΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ