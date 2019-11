It’s a chess game vol. 1 Festival: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου @ ΙΛΙΟΝ plus

It’s a chess game vol. 1 Festival

One Woman Company & Encore Studios feat. Pulse R, Mind Departure, Skull Koraptor, Aubade





Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

ΙΛΙΟΝ plus (Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα)





Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00





ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• Προπώληση: 5€

• On Spot: 7€





Σταθερά Σημεία:

Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22 Αθήνα - 210.3304133)

Encore Studios (Σαλώνων 13 Αμπελόκηποι – 210.7714542)

Pulse R

Mind Departure

Skull Koraptor

Aubade

Links

Επικοινωνία









Η πρώτη παρτίδα έχει ήδη ολοκληρωθεί και τον Νοέμβριο του 2019, κλείνουμε ένα χρόνο στο ταμπλό.Με συμπαίχτες μας τα Encore Studios, αποφασίσαμε να το γιορτάσουμε, κάνοντας το πρώτο μας partyκαι καλώντας όλους εσάς να περάσετε μία βόλτα από το Ιλιον Plus στις 14 Νοεμβρίου,να πιούμε τις μπύρες μας και να ακούσουμε 4 Ελληνικές μπάντες να τα σπάνε στο stage.Θα είναι βραδιά χωρίς ταμπέλες, για όλα τα μουσικά γούστα.Δημιουργήθηκαν το 2011 με ήχο επηρεασμένο σαφέστατα από τη grunge σκηνή, αλλά και το rock των 00’sκαι έχουν στην κατοχή τους ένα EP με τίτλο "Until The End" καθώς και ένα full length albumμε τίτλο “In Chains”, το οποίο σηματοδότησε από το 2016 που κυκλοφόρησε, την αλλαγή σελίδας για το group,που με ανεβασμένη διάθεση ξεκινάει να χαράζει τη δική του αξιοσημείωτη πορεία στο εγχώριο εναλλακτικό μουσικό underground.Στις 14/11 θα μας θυμίσουν για ποιόν λόγο μας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή που τους ακούσαμε ζωντανά,παίζοντας παλιά κομμάτια, αλλά και συστήνοντάς μας με το νέο τους υλικό από το επερχόμενο “Sacrificient”.Οι Mind Departure σχηματίστηκαν το 2011 και είναι ένα αγγλόφωνο Alternative - Ιndie Rock συγκρότημα από την Αθήνα.Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από έντονα ρυθμικά και ατμοσφαιρικά delay, γεμάτο ενέργεια rhythm &bass section, φωνητικά με ιδιαίτερες δυναμικές και λυρισμό και στίχους , εμπνευσμένους από προσωπικά βιώματα αλλά και κοινωνικές ανησυχίες.Ξεκίνησαν να δηλώνουν την παρουσία τους το 2014 κυκλοφορώντας ένα ομώνυμο EPκαι συνέχισαν το 2015 με το πρώτο τους album το οποίο ονόμασαν “Roots” (Phonographic Society Records).Τον Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε η δεύτερη δουλειά τους που ονομάζεται "Something's Rotten In The State".Δημιουργήθηκαν το 2011 στην Αθήνα και έκτοτε παίζουν ασταμάτητο old school thrash metal με τις βασικές τουςεπιρροές να εντοπίζονται σε κλασσικά συγκροτήματα του χώρου όπως Kreator, Slayer, Exodus κ.α.Έχουν στην κατοχή τους ένα EP (2014), με τίτλο "Dead Ahead", έχουν μοιραστεί το stage με μπάντεςόπως οι Skull Fist, Destroyer 666 and Tankard και στην παρούσα φάση ετοιμάζουν το πρώτο τους full lengthalbum με τίτλο "Chaos Station". Πριν λίγο καιρό έδωσαν ένα πρώτο δείγμα από αυτό που έρχεταικαι συγκεκριμένα το κομμάτι Blast it Out συνοδευόμενο από ένα Video!Για ρίξτε μία ματιά εδώ: www.youtube.com/watch?v=aPO2PWzL9zk Οι Aubade είναι ένα ολόφρεσκο garage punk τρίο από την Αθήνα, με ένα demo στο ενεργητικό τους πουέχει κυκλοφορήσει μέσω soundcloud πριν καποιους μήνες! Ετοιμάζονται να ηχογραφήσουν τον πρώτο τους δίσκοκαι θα μας συστήσουν τη δουλειά τους στις 14/11 στο Ιλιον Plus!Pulse R: www.youtube.com/channel/UCiuKpjMGbiKaN3AqnxCN0Jg Mind Departure: www.youtube.com/minddeparture Skull Koraptor: www.youtube.com/channel/UCQap3NZWC8Fz05Moge-OZaA Aubade: soundcloud.com/aubadeath, www.youtube.com/channel/UCsz903GnQsMWG1hI2fufpEg One Woman Company / owc.unlmtd@gmail.com ΙΛΙΟΝ plus / ilionplus.gr