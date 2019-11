KATATONIA: Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου @ Gagarin 205

Katatonia

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 - Gagarin 205





NIGHT COMES DOWN OVER ATHENS

Σημεία προπώλησης:

Φυσικά σημεία προπώλησης





Τοτοθα βαφτεί στα χρώματα του σουηδικού metal τωνOι πρωτοπόροι της doom/death σκηνής θα δώσουν ένα μοναδικό show τιμώντας επί σκηνής, έναν από τους σπουδαιότερους δίσκους του 21ου αιώνα για τον σκληρό ήχο. Η επέτειος των 10 χρόνων από την κυκλοφορία του “Night is the new day “ λοιπόν θα γίνει η αφορμή για να υποδεχθούμε μια από τις πλέον αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού.Το 1991 οι Jonas Renske & Anders Nynstrom δημιούργησαν της μπάντα που μαζί με τους Αnathema, My Dying Bride & Paradise Lost, αποτέλεσαν την αγία τετράδα ενός νέου ήχου που συναντούσε τις doom metal μελωδίες και τους death metal βρυχηθμούς .Κι ενώ οι ρίζες τους έχουν Metalικό υπόβαθρο, η αγάπη τους για τους Sisters of Mercy και τους Cure, μπόλιασε σαν επιρροή, δημιουργώντας ένα σκοτεινό soundtrack, σπαρμένο με τις μελαγχολικές κιθαριστικές ιστορίες τους.Aπό το “Dance of December Souls” μέχρι και το “The fall of Hearts” του 2016 μέτρησαν 10 δίσκους, που ικανοποιήσαν κοινό και οπαδούς που τους ακολουθούν πιστά από την αρχή της πορείας τους, μέχρι και σήμερα, με τα “Last Fair Deal Gone Down”, “The Great Cold Distance” & “Night is the New Day” να ξεχωρίζουν σαν τους δίσκους highlights των Σουηδών.Η θλίψη του σκανδιναβικού βορρά έγινε έμπνευση κι έντυσε τα μελαγχολικά όνειρα μια ολόκληρης γενιάς, μέσα από ατμοσφαιρικά ηχοτόπια και εθιστικές μελωδίες. Το βράδυ του… Φεβρουαρίου θα σφραγιστεί από τη σκοτεινή σφραγίδα των Katatonia, μιας από τις πιο σπουδαίες και τίμιες μπάντες που έχει βγάλει η metal μουσική! Mε ένα fuckin special setlist που θα θυμόμαστε για καιρό.“Let’s make this night a new day”LinksΠληροφορίεςΤα εισιτήρια ξεκινούν απόΤηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster 2108938111Δίκτυο καταστημάτων Public(Για αγορές μέσω Internet & Public υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου)Reload StoresΑκαδημίας 81, ΑθήναΤηλέφωνο: 2103801464Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-21:00Σάββατο 10:00-20:00No Remorse RecordsΓαμβέτα 4, ΑθήναΤηλέφωνο: 2103830981Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:30Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30Metal EraΕμμανουήλ Μπενάκη 22, ΑθήναΤηλέφωνο: 2103304133Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:15Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30