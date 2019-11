MONTH’S RELEASES: Νοέμβριος 2019

Νέες κυκλοφορίες Νοεμβρίου Sodom, Angel Witch, Nile, Blind Guardian, Tygers Of Pan Tang, Novembers Doom, Avatarium, Human Serpent, Sørgelig, Tartarum, R.U.S.T.X, Lord Mantis, Agnostic Front, Quiet Riot, Ragnarok, Voyager, Pretty Maids, Leaves' Eyes, The Silverblack, Slayer, Stoned Jesus, Tribulation, Lindemann, A Perfect Circle, Prong, The Who.