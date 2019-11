NEW ZERO GOD: Κυριακή 24 Νοεμβρίου @ Bad Tooth

NEW ZERO GOD

Ζωντανή εμφάνιση στο BAD TOOTH

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019





Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου οι NEW ZERO GOD θα εμφανιστούν στο BAD TOOTH με τον πλήρη ηλεκτρικό τους ήχο, για να παρουσιάσουν τόσο τραγούδια απο τα τέσσερα στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, όσο και κάποια των FLOWERS OF ROMANCE.





Οι NEW ZERO GOD, το συγκρότημα του MIKE ΠΟΥΓΟΥΝΑ, τραγουδιστή των θρυλικών FLOWERS OF ROMANCE, δημιουργήθηκαν το 2006 και μέχρι σήμερα έχουν παίξει ζωντανά στο εξωτερικό αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.





Οι ζωντανές εμφανίσεις τους με ηλεκτρικό ήχο είναι προσεκτικά επιλεγμένες και αυτή θα είναι η τελευταία, για το 2019, στην Αθήνα με τις εντάσεις στο τέρμα και με αυτό το πρόγραμμα.

Η σύνθεσή τους είναι η εξής:

Mike Πούγουνας – Φωνή

‘Ακης Νικολαϊδης – Κιθάρα

Γιάννης Ψιμόπουλος – ντράμς

Μιχάλης Σεμερτζόγλου - Μπάσο





after live dj set by Strts

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Είσοδος Ελεύθερη





BAD TOOTH

Κακουργιοδικείου 6, Ψυρρή, Αθήνα