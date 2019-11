Penelope and Blaine Reininger: Σάββατο 23 Νοεμβρίου @ HolyWood Stage

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 22:30 - 02:30





H Penelope aka Πηνελόπη Σεργουνιώτη μοιράζεται το μικρόφωνο με τον Blaine Reininger των τεράστιων Tuxedomoon στο HolyWood Stage





PENELOPE

Blaine L. Reininger

Η επαφή με τη μουσική και το πιάνο ήρθε στην ηλικία των 5 ετών και αποτέλεσε τη βάση για να ασχοληθεί αργότερα επαγγελματικά με το θέατρο το τραγούδι και τον χορό.Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο , το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδάυρου, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας ,Αθηναικά Θέατρα κ.α. σε κλασικά έργα Αρχαίου Δράματος , Μουσικού θεάτρου και Σύγχρονου ρεπερτορίου .Τηλεοπτικά συστήθηκε στο ευρύ κοινό με την τελευταία παραγωγή του MEGA Μάλιστα Σέφ και στη φετινή παραγωγή Ζωή εν Τάφω στην ΕΡΤ .Με το τραγούδι η σχέση είναι σταθερή και θυελλώδης ταυτόχρονα με διαδρομή που ξεκινά από το ρεμπέτικο ,την jazz ,τον Μπρεχτ, το παραδοσιακό για να καταλήξει σήμερα στη πρώτη προσωπική της δουλειά με στίγμα εναλλακτικού ροκ και αγγλικό στίχο .Trapped ο τίτλος του πρώτου single και ως δεύτερο το Rise σε μια ευτυχή και σπάνια συνεργασία με τον Blaine L. Reininger των Τuxedomoon.Blaine L. Reininger is an American composer born in 1953 in Pueblo, Colorado.Having studied violin from age 9 guitar from age 11 and music theory and composition through high school and into college, he left Colorado in 1976 for San Francisco.There, in 1977, as a consequence of his studies in electronic music at San Francisco City College, he started the legendary American cult band Tuxedomoon together with classmate Steven Brown.In 1981, Reininger and the group left America to practice their art in Europe.Over the course of the ensuing years, many artistic collaborations took place and many cd's were recorded.These collaborations, while mostly musical in nature, often moved into other fields such as dance, theatre, and film.Reininger continues to live and work in Europe, having lived in Athens, Greece since 1998.Είσοδος ΣυναυλίαςΣτον πολυχώρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδας, HolyWood Stage στον Αγίο Δημήτριο, ανάμεσα στα 2 μετρό "Δάφνη" και "Αγ.Δημήτριος", έναν χώρο εξαιρετικής ακουστικής που δημιουργεί μια μοναδική επαφή μεταξύ ερμηνευτών και κοινού η Penelope και ο Βlaine Reininger των Τuxedomoon έρχονται να συναντήσουν το Αθηναϊκό κοινό, σε μια σπάνια μουσική εμπειρία!