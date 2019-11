PRETTY MAIDS: Ακούστε το "Undress Your Madness" απο το επερχόμενο άλμπουμ

΄Ένα ακόμη κομμάτι δόθηκε στη δημοσιότητα απο το νέο άλμπουμ των Pretty Maids με τίτλο "Undress Your Madness" που θα κυκλοφορήσει στις 8 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το ομότιτλο "Undress Your Madness" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.





"Undress Your Madness" tracklist:

"Intro"

"Serpentine"

"Firesoul Fly"

"Undress Your Madness"

"Will You Still Kiss Me (If I See You In Heaven)"

"Runaway World"

"If You Want Peace (Prepare For War)"

"Slavedriver"

"Shadowlands"

"Black Thunder"

"Strength Of A Rose"