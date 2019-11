REJECTION: Video για το νέο κομμάτι "Eyes of Glass"

BIO

Δισκογραφια -

Μετά από 6 χρόνια απουσίας, οι Κορίνθιοι modern metallers επιστρέφουν !!! Και αυτή τη φορά φέρνουν μαζί τους το, το τελευταίο τους άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει στα τέλη Δεκεμβρίου!Τι καλύτερος τρόπος για να πάρετε μια γεύση από αυτό, μέσα από το πρώτο επίσημο βίντεοκλιπ τους από το άλμπουμ, με τίτλοπου δείχνουν την ωμή δύναμή τους αλλά και την μελωδική λυρικότητά τους, σε ένα δυνατό συνδυασμό από heavy grooving metal riffing και καθαρά με growls φωνητικά.Σε σκηνοθεσία τουκαι παραγωγή απο την ίδια την μπάντα σε συνεργασία με την DVS, παρουσιάζουν μια ισχυρή απόδοση που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει απο μπάντες όπως οικλπ.ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΟιείναι μια μπάντα που σχηματίστηκε στην Κόρινθο και έχουν επιρροές απο τονμοντέρνο μεταλ ήχο . Έχουν στο ενεργητικό τους δυο Ελληνικές περιοδείες και μια Ευρωπαϊκήσε χώρες όπως η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Η μπάντα έχεικυκλοφορήσει δυο άλμπουμ το Hollow Prays ( 2010- puzzle records) το Subject 43 ( 2013independent release ) και τον Δεκέμβριο θα κυκλοφορήσει την τρίτη της δουλειά με τίτλο “ Αnew age of insanity “ Oι Rejection έχουν αποσπάσει θετικά reviews απο το Metal Hammer (band of the week ) και το Decibel (USA) (special mention) και έχουν παίξει σε festival όπως τοΑthens B fest και το Bucovina rock castle . Aπο την καινούρια χρονιά η μπάντα προγραμματίζεινα περιοδεύσει και πάλι σε Ελλάδα και Ευρώπη για την προώθηση του καινούριου της άλμπουμHollow Prays (2010)Subject 43 (2013)A new age of insanity (2019)