THE SNAILS

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, White Noise (Ευμολπιδών 20, Γκάζι)





Ώρα έναρξης: 21.00

Είσοδος: 4€









Οισυστήθηκαν το 2005 με μουσικό προσανατολισμό το garage rock ‘n’ roll και τις ευρείες επιρροές του. Μετά από αλλαγές στη σύνθεσή τους, έχουν σήμερα αυτή τη μορφή:Χρήστος Φουρλάνης (Chris): Κιθάρα/ΦωνήΛάμπρος Καρκανόπουλος (Lambros K.): Κιθάρα/ΦωνήΣταύρος Γεωργακόπουλος (Stavros): ΜπάσοΓιώργος Χλωρός (George): ΝτραμςΚώστας Μελίτης: Nothing but supportΣτις πολλές συναυλίες που έχουν δώσει, είχαν την τιμή να μοιραστούν τη σκηνή, εκτός των άλλων, με τους Jaybirds, Vibravoid, Baby Woodrose, Nomads, Sound Explosion, Frantic V, Yesterday’s Thoughts, Oi Polloi κ.ά.Οι κυκλοφορίες τους περιλαμβάνουν:• Το EP με τίτλο “Heartbreaker”, Ιούνιος 2009, από την Action Records• Το πρώτο άλμπουμ τους είχε τίτλο το όνομα της μπάντας και κυκλοφόρησε σε CD, τον Μάιο του 2012, από το ίδιο label της Action Records. Σε βινύλιο κυκλοφόρησε το 2014, από το σουηδικό label Beluga Records.• Ο δεύτερος δίσκος τους είχε τίτλο “Dr. Acid” και κυκλοφόρησε σε μορφή βινυλίου τον Δεκέμβριο του 2017 από την Anazitisi Records, ενώ μια πιο αναπτυγμένη ψηφιακή μορφή του υπάρχει στο site της μπάντας.• Συμμετέχουν επίσης με το τραγούδι τους “Psycho Train” στην ολλανδική συλλογή “Down at the Nightclub vol. 2”, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2018.Τραγούδια τους επίσης έχουν περιληφθεί σε συλλογές που συνόδευαν fanzines (Πύραυλος, Lost In Tyme, Gew – Gaw).Το νέο τους ψηφιακό EP με τίτλο “Little Demon” κυκλοφορεί τον Νοέμβριο του 2019 και θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στο White Noise.Περισσότερες πληροφορίες: