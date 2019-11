VICKY PSARAKIS (The Agonist): Ακούστε τη διασκευή της στο "The Show Must Go On" των Queen

Η τραγουδίστρια των Agonist, Vicky Psarakis, ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube την νέα της διασκευή στο κλασικό κομμάτι των Queen, "The Show Must Go On".