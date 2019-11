WOLVES IN THE THRONE ROOM: Τον Φεβρουάριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

European Tour Winter 2020

WOLVES IN THE THRONE ROOM (U.S.A.)

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 - Αθήνα - Gagarin 205

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 - Θεσσαλονίκη - Eightball





Οι WOLVES IN THE THRONE ROOM, είναι αναντίρρητα, ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα του ακραίου metal. Οι Αμερικάνοι black metallers από το ξεκίνημά τους με το “Diadem Of 12 Stars” του 2006 (είχαν προηγηθεί τα “Wolves In The Throne Room” (Demo 2004) και Demo 2005), έδειξαν ότι δεν είναι απλά ένα ακόμα ακραίο σχήμα της σειράς. Τα αδέρφια Nathan και Aaron Weaver μπόρεσαν να συνδυάσουν τις ετερόκλητες επιρροές τους από το ακραίο metal και το post punk, με το gothic rock, το ambient ακόμα και το folk, σ’ ένα μοναδικό άλμπουμ που έκανε αίσθηση και ώθησε τη Southern Lord Recordings να τους προσφέρει δισκογραφικό συμβόλαιο.Επόμενο μέλημά τους, ήταν μία τριλογία, που την ξεκίνησαν με το “Two Hunters” του 2007. Στο άλμπουμ αυτό, χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά αναλογικά synthesizer και είχαν κομμάτι με διάρκεια μικρότερη των δέκα λεπτών (συνήθως τα άλμπουμ τους αποτελούνται από τέσσερα ή πέντε τουλάχιστον δεκάλεπτα κομμάτια!!!). Η συνέχεια ήταν πιο back to basics, με το “Black Cascade” του 2009 (βέβαια στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κυκλοφόρησαν τα “Live At Roadburn 2008” και “Malevolent Grain” (EP 2009)), το οποίο τους άνοιξε το δρόμο για να εμφανιστούν σε πολλά μεγάλα φεστιβάλ και να περιοδεύσουν με σημαντικά ονόματα του χώρου.Το “Celestial Lineage” του 2011, που έκλεινε την τριλογία, ήταν το πρώτο άλμπουμ που ηχογράφησαν μόνα τους τα δύο αδέρφια Weaver, με τη συνδρομή της Jessica Kenney (η οποία τραγουδά Ινδονησιακή και Περσική φωνητική μουσική). Το άλμπουμ αυτό θεωρήθηκε αρκετά καλό, αλλά ήταν και το τελευταίο τους full length στην Southern Lord Recordings, κυκλοφορία την οποία διαδέχθηκε το “BBC Session 2011 Anno Domini” (EP 2013). Έτσι λοιπόν σε νέα εταιρία πλέον, την δική τους Artemisia Records, οι WOLVES IN THE THRONE ROOM, κυκλοφόρησαν το πιο πειραματικό “Celestite” το 2014 καθώς και το πιο πρόσφατό τους, “Thrice Woven” του 2017, στα πλαίσια της περιοδείας, επισκέφτηκαν για πρώτη φορά τη χώρα μας (επίσης κυκλοφόρησαν και το ζωντανά ηχογραφημένο “Turning Ever Towards The Sun - Live At Neudegg Alm” μέσω της άγνωστης Funkenflug).Πλέον οι WOLVES IN THE THRONE ROOM, θεωρούνται από τα κορυφαία ονόματα της ακραίας σκηνής και αρκετά πρωτοποριακοί. Συνδυάζουν το post metal με το Σκανδιναβικό black metal, έχοντας τεράστια σε διάρκεια τραγούδια, απέχουν απ’ οτιδήποτε έχει να κάνει με corpse paint και όλα τα κλισέ που χρησιμοποιούν οι extreme metal μουσικοί επί σκηνής, χρησιμοποιούν vintage μηχανήματα και κάνουν εντυπωσιακά shows.Στην Ελλάδα θα έρθουν έχοντας έτοιμο για κυκλοφορία το νέο τους στούντιο άλμπουμ, μέσω της Century Media Records με την οποία υπέγραψαν συμβόλαιο, ενώ οι σχετικές πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν σε λίγες εβδομάδες. Λίγες μέρες πριν, θα έχουν ολοκληρώσει τις Ευρωπαϊκές εμφανίσεις τους, ως special guests στην co headline περιοδεία των DIMMU BORGIR και AMORPHIS. Όντας σε τρομερή φόρμα και έτοιμοι πλέον για το μεγάλο βήμα, οι WOLVES IN THE THRONE ROOM θα έρθουν να δείξουν για μία ακόμη φορά, στους πολυάριθμους Έλληνες οπαδούς τους, για ποιον λόγο θεωρούνται μία από τις πιο ελπιδοφόρες μπάντες στον ακραίο ήχο.Ώρα έναρξης: 22:30 - Τιμή εισιτηρίου:(Περιορισμένη προπώληση) -(Λοιπή Προπώληση & Ταμείο)Προπώληση Εισιτηρίων ΑΘΗΝΑMetal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)Reload Store (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)Le Disque Noir (Θεμιστοκλέους 29, Αθήνα / Τηλ: 211 2143554)Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)ON-LINE: www.123tickets.gr Προπώληση Εισιτηρίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMusicland (Μητροπόλεως 102, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-264880)Alone Metal Store (Γ. Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-266772)Dizzy (Αιγύπτου 5, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2314-009474)Café Bar Διώροφον (Κερασούντος 81, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-453998)ON-LINE: www.123tickets.gr