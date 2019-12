4 HOURS LATER: Σάββατο 11 Ιανουαρίου @ An Club

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ





4 HOURS LATER





(''Soul’s Deception'' – Release Live Show)

+ guests: HOMO ERECTUS, DEAD PLANET INC., EPITHET OF MINE









Doors open: 20:30 – Live starts: 21:00 – Damage: 6€





4 Hours Later proudly present their first album “Soul’s Deception”. The live will be supported by Homo Erectus, Dead Planet Inc. and Epiphet Of Mine. Get ready for a live full of madness!





• Homo Erectus

• Epithet Of Mine

Ιδρυόμενοι τον Ιούνιο του 2017, οιείναι ένα Alternative Rock /Hard Rock/ Post Grunge συγκρότημα, γεμάτο ενέργεια και τρέλα! Ο Αρσένιος, ο ντράμερ και ηγέτης, είχε την ιδέα να δημιουργήσει μια ομάδα με μουσικούς όχι μόνο να μοιράζονται το ίδιο πάθος και επιρροές του rock είδους, αλλά και να έχουν ένα κοινό στόχο. Να βοηθήσουν ώστε να βρεθεί η ροκ μουσική πίσω στην κορυφή. Πρώτα βρήκε τον Αναστάση, τον μπασίστα, και έπειτα τον Γρηγόρη, τον κιθαρίστα. Μετά από πολυάριθμες προσπάθειες να βρει τον σωστό frontman και σε ανάγκη για στίχους πάνω σε μια ήδη γραμμένη μουσική, ο Αρσένιος βρήκε τον Μάριο, ζητώντας του να ολοκληρώσει το τραγούδι. Τέσσερις ώρες αργότερα... το τραγούδι ήταν έτοιμο. Η μπάντα ήταν επιτέλους πλήρης και ένας... «μύθος» γεννήθηκε!Mας λένε χαρακτηριστικά: Το Soul’s Deception είναι το πρώτο μας άλμπουμ. Πειραματιστηκαμε αρκετά με τον ήχο μας, για αυτό και ο δισκος έχει μια ποικιλία τόσο στιχουργικά οσο και μουσικά, κινούμενος όμως σε ένα ύφος Alternative/Hard Rock. Στιχουργικά θίγονται ζήτημα κοινωνικά, πολιτικά αλλά και προσωπικά. Μουσικά ο δίσκος έχει επιρροές απο Audioslave και Winery dogs αλλα και απο progressive μπάντες, δημιουργώντας έτσι ενα, κατά την γνώμη μας, ενδιαφέρον κράμα.Είμαστε ένα τετραμελές σχήμα που ξεκίνησε το 2015 στην Αθήνα και μας αρέσει να παίζουμε (groove κυρίως) μεταλιές. Πριν ένα χρόνο κυκλοφόρησε το πρώτο μας EP “Burn The Sun” το οποίο μπορείτε να ακούσετε και στο youtube.Ο ένας και μοναδικός σκοπός μας είναι να μοιραζόμαστε μαζί σας την καύλα για αυτό που κάνουμε και να μας την επιστρέφετε. Σας περιμένουμε!-> Instagram: @homoerectusbandΟι Epithet Of Mine είναι μια groove/metalcore μπάντα από την Νίκαια που παίζει δικιά της μουσικη και σύντομα θα κυκλοφορήσει το πρώτο της EPΤο συγκρότημα αποτελείτε από τους:Αλεξ : φωνητικάΝότης : κιθάρα / Δεύτερα φωνητικάΠάνος : μπάσοΚώστας : ντραμςFacebook page: https://m.facebook.com/EpithetofMine/?ref=bookmarks Instagram page: https://www.instagram.com/epithet.of.mine