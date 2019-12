ANNIHILATOR: Video για το νέο κομμάτι "Armed To The Teeth"

με τίτλο

,

στις 24 Ιανουαρίου μέσω της

.





"Ballistic, Sadistic" tracklist:

01. Armed To The Teeth

02. The Attitude

03. Psycho Ward

04. I Am Warfare

05. Out With The Garbage

06. Dressed Up For Evil

07. Riot

08. One Wrong Move

09. Lip Service

10. The End Of The Lie









Μετά τοοιέδωσαν στη δημοσιότητα το, το εναρκτήριο κομμάτι του επερχόμενου άλμπουμ τουςτο οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.Τοαναμένεται να κυκλοφορήσει