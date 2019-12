APOCALYPTICA: Video για το νέο κομμάτι "En Route To Mayhem" και διαγωνισμός

«Tο “En route to mayhem”, είναι ένα ταξίδι των αναγκών που έχουν εξελιχθεί σε απληστία κι επιθετικότητα, οδηγώντας σε εσωτερική μάχη και τελειώνουν χωρίς καμία ευχαρίστηση. Το video υπογραμμίζει το γεγονός πως παρότι νομίζουμε ότι έχουμε τον έλεγχο καταστρέφοντας πράγματα και ζωές γύρω μας, πάντα η ίδια η ζωή επικρατεί στο τέλος. Δεν έχουμε τον έλεγχο της μεγάλης εικόνας και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να σεβαστούμε τη ζωή γύρω μας».

«Το “Cell-0” έχει ένα concept όπου προσπαθεί να προκαλέσει τους ακροατές να αναρωτηθούν αν κάνουν το καλύτερο για το περιβάλλον και για τα έμβια όντα του πλανήτη και αν μπορούν να κάνουν κάτι να το αλλάξουν».

Οι Φινλανδοί cello rockers,, κυκλοφόρησαν το video για το, το οποίο μεταφέρει τον θεατή σ' ένα φανταστικό μέλλον μετά το τέλος της ανθρωπότητας., ηγέτης του σχήματος, δήλωσε:To, υπάρχει στο επερχόμενο άλμπουμ των, που θα βγει στιςαπό τηκαι είναι το πρώτο instrumental άλμπουμ τους μετά από 17 χρόνια. Την παραγωγή έκαναν οι ίδιοι οι(οι τσελίστεςκι ο ντράμερ), την μίξη ο) ενώ ηχογραφήθηκε σταστο Ελσίνκι. Για να προ-παραγγείλει κανείς το άλμπουμ, κλικάρει εδώ σχολίασε επίσης:Για να υπογραμμίσει τα περιβαλλοντικά θέματα, το γκρουπ ήθελε να ρωτήσει τους οπαδούς να κάνουν κάτι για τον πλανήτη μας. Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του video, ξεκίνησαν έναν μοναδικό διαγωνισμό, όπου δίνουν την ευκαιρία στους οπαδούς τους να δουν τουςνα παίζουν στο σαλόνι τους!!!Για να δηλώσουν συμμετοχή οι οπαδοί, πρέπει να δείξουν στο συγκρότημα με ποιον τρόπο κάνουν τον πλανήτη ένα πιο υγιές μέρος για όλους μας. Οι fans, μπορούν να πάνε στη σελίδα του γκρουπ στο Facebook και να σχολιάσουν με φωτογραφίες ή video, δείχνοντας τι κάνουν για να βοηθήσουν τον πλανήτη και να πουν στουςγια ποιον λόγο πρέπει να τους επιλέξουν ως νικητές.Όλοι οι κανόνες συμμετοχής, βρίσκονται εδώ Όλα τα format στα οποία θα κυκλοφορήσει το, μπορείτε να τα δείτε από κάτω και να κάνετε την προπαραγγελία σας στο www.apocalyptica.com CD MediabookHeavy-weight double vinyl with etching artwork housed in a triple gatefold with 12” 20-page bookletDeluxe D2C bundlesDigital Download and StreamingEicca Toppinen – CelloPerttu Kivilaakso – CelloPaavo Lötjönen – CelloMikko Sirén – DrumsΔείτε το video clip ακριβώς από κάτω: