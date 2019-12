BLUES PILLS: Τον Απρίλιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τιμές εισιτηρίων:

Oι, μία από τις κορυφαίες rock μπάντες της τελευταίας δεκαετίας, επιστρέφουν στην Ελλάδα! Η μαγευτική Elin Larsson και η παρέα της θα μας χαρίσουν δύο απολαυστικές βραδιές, με αγαπημένα τραγούδια από τη μέχρι τώρα πορεία τους αλλά και με μια πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο τρίτο album τους, την(Fix Factory Of Sound) και το(Fuzz Live Music Club).Η μπάντα σχηματίστηκε το 2011, στο Örebro της Σουηδίας, από τους Zach Anderson και Cory Berry, αμφότεροι πρώην μέλη των εξαιρετικών Radio Moscow. Η συνάντησή τους με την Elin Larsson στις ΗΠΑ οδήγησε αρχικά στην ηχογράφηση κάποιων demo, όμως γρήγορα κυκλοφόρησαν μία σειρά από EPs και singles που τους χάρισαν ένα συμβόλαιο με την περίφημη Nuclear Blast, για λογαριασμό της οποίας κυκλοφόρησαν το φοβερό ομώνυμο ντεμπούτο album τους το 2014.Σχεδόν κλασικός με το πρώτο άκουσμα, ο δίσκος περιέχει δέκα τραγούδια-μικρά θαύματα (όπως τα “Devil Man“, “River“, “Black Smoke“) που τους καθιστούν άμεσα ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα. Η μουσική τους συνδυάζει άκοπα την Vintage Rock αισθητική και τη soul ερμηνεία με την ενέργεια και τον δυναμισμό μιας μπάντας του σήμερα, πατώντας στην κληρονομία θρυλικών ονομάτων όπως οι Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Aretha Franklin, Cream, Fleetwood Mac που παρέχουν στους Blues Pills την έμπνευση στο να αναζητήσουν και τελικά να δημιουργήσουν τον δικό τους προσωπικό ήχο.Το 2ο album τους, “Lady In Gold“ (2016) επιβεβαίωσε την κατακόρυφη άνοδο της δημοτικότητάς τους, ενώ ο ολοκαίνουριος 3ος δίσκος τους θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2020, λίγο καιρό πριν ξεκινήσουν την επερχόμενη ευρωπαϊκή περιοδεία που θα τους φέρει και στη χώρα μας.Οι συναυλίες, άλλωστε, έχουν γίνει δεύτερη φύση για τη μπάντα. Περιζήτητοι παντού, αφήνουν εξαιρετικές εντυπώσεις σε κάθε τους εμφάνιση, όπως πολύ καλά γνωρίζει και το ελληνικό κοινό. Οι Blues Pills είναι μια μπάντα που αγαπά όσο ελάχιστες τις χρυσές στιγμές του rock, πατώντας ταυτόχρονα γερά στο παρόν, χαρίζοντάς μας σπουδαίες εμπειρίες σε κάθε live της. Το ίδιο θα συμβεί και στις δύο επερχόμενες βραδιές της 3ης και 4ης Απριλίου 2020.H προπώληση ξεκινάει στα 22 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 25 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.Διάθεση εισιτηρίων:Τηλεφωνικά / στο 11876Online / www.viva.gr Φυσικά Σημεία / Kαταστήματα Seven Spots και WindH προπώληση ξεκινάει στα 25 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 27 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 30 ευρώ.Τηλεφωνικά / 11876Online / www.viva.gr Φυσικά σημεία / Kαταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)Blues Pills + opening acts (tba)