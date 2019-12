ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΝΥΜΦΗ: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου @ Principal Club Theater

ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΝΥΜΦΗ στο Principal Club Theater!





Ένα χρόνο μετά τις επιτυχημένες τους εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι Δαιμονία Νύμφη επιστρέφουν να παρουσιάσουν κομμάτια από όλες τους τις δισκογραφικές δουλειές αλλά και καινούργιο ακυκλοφόρητο υλικό.Από τη στιγμή που πρωτοεμφανίστηκαν στα δισκογραφικά δρώμενα εώς σήμερα οι Δαιμονία Νύμφη παραμένουν μια μοναδική περίπτωση συνδυασμού διονυσιακής έκστασης και θεατρικής τελετουργίας.Έχοντας ταξιδέψει με τις αρχαίες λύρες τους στα πιο δημοφιλή μεσαιωνικά, folk, fairy world και παγανιστικά φεστιβάλ Ευρώπης και Αμερικής αλλά και στις θεατρικές σκηνές του Λονδίνου, οι Δαιμονία Νύμφη αποτελούν πλέον μια κολλεκτίβα μουσικών και χορευτών από διαφορετικές γωνιές του κόσμου που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν πάνω στην σκηνή μια μυστικιστική βακχική τελετουργία.Θα βρίσκονται για δύο μόνο συναυλίες την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στο Principal Club Theater και το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στην σκηνή του Piraeus Academy Οι Δαιμονία Νύμφη σχηματίστηκαν το 1994, ξεκινώντας έτσι μία μαγική περιπλάνηση ανάμεσα στους μύθους και τους ήχους της ελληνικής αρχαιότητας. Η μουσική τους προσεγγίζει άλλοτε μια τελετουργική και άλλοτε μια πιο θεατρική ματιά. Όργανα όπως η λύρα, η αρχαία κιθάρα και η βάρβιτος, κατασκευασμένα πάνω στα πρότυπα των αντίστοιχων αρχαίων ελληνικών οργάνων από τον Νικόλαο Μπρά, ξεδιπλώνουν το δικό τους ήχο και αποζητούν νέα υπόσταση.Από το 1998 μέχρι σήμερα οι Δαιμονία Νύμφη έχουν κυκλοφορήσει έξι άλμπουμ. Πιο πρόσφατη δουλειά τους, που κυκλοφόρησε το 2017, το άλμπουμ «Μακμπέθ», ενώ έχουν προηγηθεί η «Ψυχοστασία» (2013), η «Κραταιά Αστεροπή» (2007), το ομώνυμο «Δαιμονία Νύμφη» (2002), το μίνι cd «Τυρβασία» και ο «Βακχικός Χορός των Νυμφών» (1998-2004) που πρωτοκυκλοφόρησε σε βινύλιο. Παράλληλα έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμες συλλογές, αλλά έχουν συνεργαστεί και με άλλους μουσικούς στη δημιουργία τελείως διαφορετικών ηχητικά πρότζεκτς, όπως το «Ghost Fish», το «Love Sessions» και το «Daemonia Nymphe Remixed» (όπου έχουν παρουσιάσει δικά τους remix οι Von Magnet, Beefcake, Άλφα Π. των Στέρεο Νόβα και άλλοι).Οι συνεργασίες των Δαιμονία Νύμφη εντός και εκτός στούντιο με διάφορους καλλιτέχνες είναι πολυάριθμες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Δήμητρα Γαλάνη, Ψαραντώνη, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Αναστασία Έδεν (εξ Άβατον), Φένια Παπαδόδημα, Peter Ulrich (Dead Can Dance, This Mortal Coil) και Dessislava Stefanova.Daemonia Nymphe – Dios Astrapaiou (Ψαραντώνης)Daemonia Nymphe “Deo’s Erotas’ feat. Dimitra Galani “Psychostasia: The Performance”“Ida’s Dactyls” feat. Alkinoos IoannidesDaemonia Nymphe “Thracian Gaia” feat. Dessislava StefanovaDaemonia Nymphe performing “Tyrvasia” in London 2014Guest musician: Peter Ulrich (ex Dead Can Dance)Από το 2000 μέχρι σήμερα οι Δαιμονία Νύμφη έχουν παίξει ζωντανά, εκτός από την Ελλάδα, στην Αμερική, την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αγγλία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κύπρο.Από το 2008 η έδρα του σχήματος μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, όπου ξεκίνησε η συνεργασία τους με το Theatre Lab Company και τη σκηνοθέτη Αναστασία Ρεβή. Συνέθεσαν και παρουσίασαν ζωντανά τη μουσική για τέσσερις θεατρικές παραγωγές του Theatre Lab Company, που ανέβηκαν στο Λονδίνο: «Μήδεια» (2014), «Λυσιστράτη» (2013), «Ορέστεια» (2012) και «Αντιγόνη» (2011). Σε συνεργασία πάντα με την ομάδα παρουσίασαν το 2014 στο Λονδίνο τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ψυχοστασία», που συνδυάζει τη μελωδία με το λόγο, την εικόνα και την κίνηση. Τον Μάρτιο του 2018 στο Asylum Chapel του Λονδίνου παρουσιάστηκε το «Psychostasia:The Ritual», μια παράσταση immersive theatre εμπνευσμένη από τα Ελευσίνια Μυστήρια.“Psychostasia II The Ritual” by Daemonia Nymphe Asylum Chapel, LondonDaemonia Nymphe- Nemesis RhamnousiaDaemonia Nymphe “Nature’s Metamorphosis”Εκτός από το TLC οι Δαιμονία Νύμφη έχουν συνεργαστεί και με άλλες θεατρικές ομάδες (όπως το Fourth Monkey Company), έχουν γράψει μουσική για ταινίες («Ζωή σε πέντε πράξεις», «Η επιστροφή του Λαζάρου»), για ντοκιμαντέρ («The Τreasures of Athens and Olympia», Channel 5, UK) για stand-up comedy («Long story short», Colin Quinn, Broadway, New York) και για fashion shows (Gucci – Spring Summer 2016, Milan, Paris Fashion Week 2018).Gucci Women’s Spring Summer 2016 Fashion ShowΤο 2015 οι Δαιμονία Νύμφη συνέθεσαν το τραγούδι «Nature’s Madre Thea» για 30μελή χορωδία, όπως τους ζητήθηκε από την ομάδα Creatives across Sussex για το φεστιβάλ «Town to Earth» του West Sussex.Το 2016 οι Δαιμονία Νύμφη συνεργάστηκαν και πάλι με την σκηνοθέτη Αναστασία Ρεβή και συνέθεσαν τη μουσική για την παράσταση «Μακμπέθ» που ανέβηκε στο ΚΘΒΕ κατά τη χειμερινή περίοδο. Η μουσική της παράστασης κυκλοφόρησε το 2017 και επανακυκλοφόρησε το 2018 με την προσθήκη τριών νέων κομματιών.Daemonia Nymphe ”Macbeth- Hecate’s Wrath”Τον Δεκέμβριο του 2019 η μουσική των Δαιμονία Νύμφη συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας στα πλαίσια του θεσμού «Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης».Τα δύο ιδρυτικά μέλη τωνκαιακολουθούν, παράλληλα με την πορεία τους ως ντούο, ο καθένας και τη δική του μουσική διαδρομή. Έτσι ο Σπύρος Γιασαφάκης κυκλοφόρησε το προσωπικό μίνι άλμπουμ με τίτλο «Improvisations in Ancient Greek Instruments», όπου παρουσιάζει αυτοσχεδιασμούς πάνω στα αρχαία ελληνικά όργανα. Η Εύη Στεργίου είναι μέλος και συνεργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια με τη London Bulgarian Choir, με την οποία είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στην ηχογράφηση της μουσικής του γνωστού παιχνιδιού Halo 4 (μουσική του Neil Davidge των Massive Attack).Η μουσική τωναποτελεί μέρος της συλλογής της Εθνικής Βρετανικής Βιβλιοθήκης.Info:Doors open atShow starts atTicket presalestarts Tuesday 17 December