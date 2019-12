DIGGIN’ OUT FEST Vol. 5: Παρασκευή 3 Ιανουαρίου @ An Club

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

DIGGIN’ OUT FEST Vol. 5 presents:

The Venial Sin + The Suncity Kids + The Nowadays + The Cheenaskees

On deckz: Rumble Skunk!









Diggin’ Out Fest started a rock’n’roll trip 5 years ago, a festival that takes place once per year!!! Is dedicated to rock’n’roll, Diggin’ Out some cool bands!!!

The 5th volume featuring four bands!!! Cheers!!!

Entrance: 7 Euro – Doors open: 21:00





********************************************************************************

THE SUNCITY KIDS

THE NOWADAYS

THE CHEENASKEES

THE VENIAL SIN

RUMBLE SKUNK RECORDS

Οι Suncity Kids είναι παιδιά της πόλης. Επίσης είναι παιδιά της θάλασσας και του ηλίου. Παίζουν δίλεπτα τραγούδια τριών ακόρ-ντων, κοντά στο πνεύμα των Ramones, Teenheat, Heartbreakers, Rip Offs, Mummies, Devil Dogs, Eddie Cochran, Teengenerate, Spaceshits, κ.ά., με έμπνευση από τις όμορφες πλευρές της ζωής. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί τον Σεπτέμβριο του 2019, στην Αθήνα και αποτελούνται από τους Χρήστο (ντραμς), Άρη (μπάσο) και Δημήτρη (κιθάρα, φωνητικά).επικοινωνία: thesuncitykids@yahoo.com*********************************************************************************Χωρίς λόγο, χωρίς πλάνο οι Nowadays σχηματίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019. Με μέλη από Cosmic Teds, Teenheat, The Hydes, Βάλια Κάλντα, The Snails και με επιρροές από το punk της Νέας Υόρκης, τον ήχο του Ντιτρόιτ, τα girl groups, παίζουν γρήγορο, παθιασμένο rock’n’roll!!!*********************************************************************************Oι Cheenaskees είναι από την Αθήνα και ξεκίνησαν να παίζουν μαζί το 1995, χωρίς καμία προηγούμενη μουσική εμπειρία, σε ένα βρώμικο υπόγειο γκαράζ τα αγαπημένα τους rock’n’roll τραγούδια… πολλά από αυτά παραμένουν τα ίδια… Θέλουν να πιστεύουν ότι παίζουν Garage Punk στα πρότυπα των Ramones, Devil Dogs, New York Dolls κλπ. αλλά και με πολλές επιρροές από Fleshtones, Velvet Underground, Cramps, Radio Birdman, Beasts of Bourbon κα. Τα live set τους συνήθως αποτελούνται από αρκετές διασκευές που αλλάζουν συχνά, αλλά και κάποιες δικές τους συνθέσεις. Η μόνη τους φιλοδοξία είναι να παίζουν δυνατά live σε parties δικά τους ή φίλων τους και να κάνουν τον κόσμο να χορεύει, να πίνει, να καπνίζει και να περνάει καλά – και μέχρι τώρα συνήθως τα καταφέρνουν… Πέρα από εμφανίσεις σε αμέτρητα πάρτι, έχουν παίξει αρκετές φορές και σε live μαγαζιά της Αθήνας (An Club, Rodeo, Lazy, Chill, Soul, ΜΜΘ, Tribe, Flower, Pairidaeza, Jokers κα.) αλλά και μια φορά στο ιστορικό Bassy του Βερολίνου.Line-up:Stamos – Vocals, Rhythm GuitarChris – Bass, Backing VocalsJerry – Lead Guitar, Backing VocalsPol – Drums*********************************************************************************Το 2012 περίπου, 4 μέλη των Ανάπλους σχηματίζουν την αγγλόφωνη μπάντα The Venial Sin. Μετά από πολλές live εμφανίσεις κυκλοφορεί το πρώτο και ομώνυμο album το 2015. Η εγγραφή του στο Prova Studio με ηχολήπτη τον Νίκο Χαλκούσση σε λίγες μόνο ώρες καταγράφει το lo-fi στοιχείο της live αίσθησης που ήθελε η μπάντα να αποτυπώσει.Ο ήχος έχει ως βάση το garage-punk αλλά πολλά είδη διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Ντραμς μπάσο κιθάρα πλήκτρα φωνή σε ρυθμούς και μελωδικές γραμμές με αναγνωρίσιμη φόρμα και πρωτόλειες δυναμικές. Οι εμφανίσεις σε γνωστά στέκια της αθηναϊκής σκηνής αλλά και σε επαρχιακά φεστιβάλ συνεχίζονται και το δεύτερο album με τίτλο Wave of Sinners κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του 2019.Η live αισθητική επανατοποθετείται με την εγγραφή στο dudu-loft να ολοκληρώνεται αυθημερόν. Οι μίξεις γίνονται στο Sca Studio του Θοδωρή Ζεφκίλη ο οποίος με την ιδιαίτερη ηχητική του προσέγγιση προσδίδει μια στουντιακή ισορροπία ανάμεσα στο old-school και τη νέα μουσική πραγματικότητα.Το σαξόφωνο του Τάκη Δρακόπουλου που προστίθεται με επιτηδευμένη οικονομία ανοίγει το φάσμα των μουσικών παραπομπών, ενώ το πέμπτο μέλος και φωνή των Ανάπλους Σωκράτης Παπασωτηρίου κλειδώνει τη σύνδεση με το παρελθόν στο τελευταίο κομμάτι του δίσκου.Οι Venial Sin είναι οι Πάρις Λεριός ντραμς, Τάκης Κορκολης πληκτρα, Γιαννης Λαδιάς κιθάρα, και Θανάσης Ραχούτης μπάσο και φωνή.*********************************************************************************Rumble Skunk started like a fanzine years ago… Only two-of-a-kind issues saw the light of day!?! Times they’re a changin’ & now Rumble Skunk Records is a cool rock’n’roll label, founded in 2012 by Spiros & Elissavet!!! Our first vinyl release from the land of OZ was Lords Of Gravity – ”The Curse Of Icarus” LP & our 2nd vinyl release of The Hydes – ”Self Preservation Instinct Zero” LP came out in 2019!!! Rumble Skunk will be behind the deckz presenting the hot stuff, sure a garage punk-trashed-fuzzed-rock’n‘roll-power-pop set that will blow your mind!