Evil Within, Enthroned Serpent, Disoriented: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου @ Remedy Live Stage

Friday the 13th, December, Evil Within / Enthroned Serpent / Disoriented Evil Within Οι Evil Within (Melodic Death/Black Metal) μετά από τις live εμφανίσεις τους τον Σεπτέμβριο στη Σλοβακία με τους Anthology και τον Οκτώβριο με τους Acid Death, επιστρέφουν στο Remedy Live Stage την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου. Παρουσιάζοντας κομμάτια από το ντεμπούτο full length album τους "Darker Than You" που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο από την 7us7hard, και όχι μόνο, υπόσχονται την πιο σκοτεινή και evil Παρασκευή και 13 που έχετε ζήσει!