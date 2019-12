HEAVEN SHALL BURN: Νέο άλμπουμ τον Μάρτιο

"Αποφασίσαμε πως ένα άλμπουμ δεν ήταν αρκετό και θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα διπλό άλμπουμ. Στόχος μας ήταν μια ολοκληρωμένη δουλειά μέσα στην οποία ο κόσμος θα βυθιζόταν, κάτι που θα άφηνε αρκετό χώρο για εκπλήξεις και πειραματισμούς. Ήταν δίκαιο να δώσουμε στους οπαδούς μας δύο φορές περισσότερα, αφού τους αφήσαμε να περιμένουν τόσο πολύ"

"Burn-Of Truth And Sacrifice" tracklist:

CD1

"March Of Retribution"

"Thoughts And Prayers"

"Eradicate"

"Protector"

"Übermacht"

"My Heart And The Ocean"

"Expatriate"

"What War Means"

"Terminate The Unconcern"

"The Ashes Of My Enemies"





CD2

"Children Of A Lesser God"

"La Résistance"

"The Sorrows Of Victory"

"Stateless"

"Tirpitz"

"Truther"

"Critical Mass"

"Eagles Among Vultures"

"Weakness Leaving My Heart"

Οιανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο. Πρόκειται για ένα διπλό άλμπουμ η κυκλοφορία του ποίου αναμένεται τον Μάρτιο.Ο κιθαρίστας της μπάντας,, δήλωσε μεταξύ άλλων: