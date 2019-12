Lazy Man's Load w/ Spectrum: Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου @ Chaplin Brothers

Οι Lazy Man's Load μετά το "Nights in the Swamp" στην Πάτρα επανέρχονται στην Αθήνα με ένα Χριστουγεννιάτικο "Nights In The Swamp", έχοντας στο πλευρό τους τους Spectrum στις 27 Δεκεμβρίου στο Chaplin Brothers Bar