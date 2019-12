LineOut: Πέμπτη 2 Ιανουαρίου @ An Club

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

LineOut (Ιταλία)

Qualia and the Five Ancestors of the Great Maryland Kingdom

Slowheart





Doors: 21.00 | Damage: 5€

AN club 'official' | Σολωμού 13-15, Εξάρχεια









Οι, με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου τους EP με τίτλο “Pugno Dall'Inferno”, τουράρουν για άλλη μια φορά την Ευρώπη και κάνουν στάση στην Αθήνα. Έχοντας ξεκινήσει τον Σεπτέμβρη του 2014 με το πρώτο τους album ονόματι “Guardians of Punk Rock”, η μπάντα μετράει 100ντάδες live στην Ευρώπη και μια περιοδεία στον Καναδά με το Canadian East Coast tour.Οιείναι ένα Technical Skate Punk 5μελές σχήμα με έδρα την Αθήνα. Έχοντας κυκλοφορήσει πρόσφατα το παρθενικό τους άλμπουμ με τίτλο “Qualia Over Quantia”, οι Πέντε Γηραιοί υπόσχονται να φέρουν ένα μουσικό πανδαιμόνιο στην σκηνή συνδυάζοντας γρήγορα metal riffs, ρυθμικές αμετρίες και μελωδικά φωνητικά.Οιείναι ένα πενταμελές σχήμα που κυμαίνεται στους ήχους της μελωδικής hardcore. Η μπάντα δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2017 από άτομα διαφορετικού μουσικού υποβάθρου με κοινό σκοπό την έκφραση μέσω της σύνθεσης μουσικής. Στην παρούσα φάση, βρίσκονται στα στάδια ηχογράφησης του επερχόμενου EP τους, “An Act of Moving Forward”.