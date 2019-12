Sediment Bruise, Juno, Euphrosyne: Κυριακή 15 Δεκεμβρίου @ ΊΛΙΟΝ plus

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Sediment Bruise w/ Juno + Euphrosyne

Είσοδος 6 ευρώ

Πόρτες 20:30

Ξεκινάει 21:30





Ίλιον plus

Κοδριγκτώνος 17

Sediment Bruise

Juno

Euphrosyne

Links:









Οι, αμέσως μετά την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία, ξεκινούν μια σειρά από εμφανίσεις στην Ελλάδα με σταθμό και στην Αθήνα, στον ζεστό και φιλόξενο χώρο του Ιλιον Plus , την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου. Μαζί τους οικαιΟι Sediment Bruise δημιουργήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όταν οι: Βαγγέλης Μουδούρης (φωνητικά), Μιχαήλ-Άγγελος Νικολαΐδης (πλήκτρα, φωνητικά), Νίκος Νικολαΐδης (κιθάρα), Παναγιώτης Γιαννούδης (μπάσο), Γιώργος Μούκος (τύμπανα) και ο Σωτήρης Φωτεινήτσογλου (βιολί), αποφάσισαν να ενώσουν τα ταλέντα τους και το πάθος για την μουσική, σχηματίζοντας μια indie, post-rock μπάντα.Οι ήχοι της μπάντας διακατέχονται από ατμοσφαιρικές post μελωδίες, οι οποίες συνδυάζουν αρμονικά τον ήχο του βιολιού με αυτόν του κλασσικού rhythm section και τα ιδιαίτερα, γεμάτα συναίσθημα, φωνητικά με την urban αισθητική. Μερικές από τις επιρροές τους είναι οι Radiohead, Deus, Massive Attack, Sigur Ros, Royksopp, Tool και Arcade Fire.Το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Sediment Bruise”, κυκλοφόρησε το 2007, από την Plus Records / Universal, αποσπώντας θετικές κριτικές. Οι Sediment Bruise έχουν εμφανιστεί ζωντανά σε γνωστά venues τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, στο βιογραφικό τους έχουν καταγράψει και αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις σε δίκτυα εθνικής εμβέλειας.Δυόμιση χρόνια μετά την κυκλόφορία του 2ου album τους ‘A New Disease’, σε παραγωγή Clive Martin (έχει συνεργαστεί με Queen, Visage, Marc & The Mambas, Hunters & Collectors, Echobelly, Reef, Puressence, Stereophonics, Les Negreses Vertes, Youssou N’Dour, Gipsy Kings κ.α.), οι Sediment Bruise αποφάσισαν από κοινού με τον Βρετανό παραγωγό να συνεχίσουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, προϊόν της οποίας είναι το ‘In-Between’.Το ‘In-Between’ είναι η τρίτη δισκογραφική δουλειά των Sediment Bruise.Clive Martin και Sediment Bruise κατάφεραν να αγγίξουν υψηλά επίπεδα μουσικής δημιουργίας, δίνοντας αυτή την φορά μεγαλύτερη έμφαση στην λεπτομέρεια, αφήνοντας τις ιδιαιτέρως ονειρικές –σχεδόν κινηματογραφικές- συνθέσεις τους να τους οδηγήσουν αβίαστα στην καλλιτεχνική ολοκλήρωση. Τα 9 tracks του ‘In-Between’, χαρακτηρίζονται από έντονο συναίσθημα και εκλεπτυσμένη μουσική αντίληψη, δίχως παράλληλα να υστερούν σε δύναμη, έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς το ευρύ φάσμα των μουσικών επιρροών του συγκροτήματος όπως οι Radiohead, Deus, Massive Attack, Sigur Ros, Mogwai, Archive και Arcade Fire.Facebook: https://www.facebook.com/sedimentbruise Youtube: https://bit.ly/325wgG8 Bandcamp: https://sedimentbruise1.bandcamp.com Instagram: https://www.instagram.com/sedimentbruiseband/ Spotify: https://open.spotify.com/artist/6p56McUQgfQ5y7RcdgrerC ***Η Αθηναία τραγουδίστρια/τραγουδοποιός Juno ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι πριν από μια δεκαετία, ξεκινώντας μαθήματα φωνητικής ως σοπράνο, σε διάφορα ωδεία. Παράλληλα με τις σπουδές της στη μουσική αρμονία, τη μουσική θεωρία και τη σύνθεση τραγουδιών, άρχισε να πειραματίζεται με διάφορα είδη μουσικής και να ανακαλύπτει τις δημιουργικές της δυνατότητες.Στην πορεία κυκλοφόρησε τραγούδια της με τη συνεργασία εγχώριων καλλιτεχνών όπως ο Quentin North, αλλά και ξένων, όπως ο Auditory Canvas, DistantStarr, Broken Figures, Buddy Leezle.Τα πρώτα της βήματα ως τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια έγιναν επίσημα το 2017, όποτε και κυκλοφόρησε ψηφιακά το πρώτο της EP με τίτλο “The Leap” σε παραγωγή του Jovian Kid.Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2018, κυκλοφόρησε ένα single με τίτλο “Love in Stereo”, μια downtempo μπαλάντα με στοιχεία dreampop.Το καλοκαίρι του 2019 κυκλοφορεί την πρώτη της ολοκληρωμένη δουλειά με τίτλο Closer, ένα EP 4 τραγουδιών, στην οποία η ίδια υπογράφει τη σύνθεση, ερμηνεία, επιμέλεια και το σύνολο της παραγωγής.Μαζί της είναι οι μουσικοί:Γιάννης Παπαγεωργίου – ηλ. ΚιθάραΑντρέας Σαρδέλης – ηλ.μπάσο & κοντρα μπάσοConnect with JunoBandcampFacebookInstagramYouTubeNatasja Salou aka Juno[smarturl.it/dcfdo8] Closer EP out now!***Οι νεοσύστατοι Euphrosyne είναι ένα melodic doom, gothic project των Αλέξανδρου Δεσποτίδη και Έφης Ευαγγελινού(Lunar Cycle) , oι οποίοι δημιουργήθηκαν εν μία νυκτί το Σεπτέμβρη του 2019.Μας παρουσίασαν το πρώτο και παρθενικό σκοτεινό τους single "Within me", με παραγωγή δική τους και με το βίντεο κλιπ να έχει επιμεληθεί απο τον Jim Kake(Mindthreat).Facebook page: https://www.facebook.com/euphrosyneproject Video Clip: https://www.youtube.com/watch?v=HTa6YrkrITE artwork by Vivian Kalomoiri ( www.instagram.com/bib__kal Live powered by Ikaros RecordsFB event : https://www.facebook.com/events/2489200174461944