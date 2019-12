SHADOWMASS: "Shadowmass"

"Shadowmass" Tracklist:

Οιδημιουργήθηκαν στα τέλη της φετινής χρονιάς, αφήνοντας πίσω το παρελθόν των. Οι Αθηναίοι μας συστήνουν τη νέα τους προσωπικότητα με ένα βαρύ και ακραίο άλμπουμ που φέρει το όνομα και την ταυτότητα τους.Από τις πρώτες νότες, η μοχθηρότητα και το σκότος τωνείναι ευδιάκριτες, τόσο στοόσο και στοΑπό εκεί πέρα, τοθα έρθει πιο άμεσο με τους ήχους του, ενώ τοπατά σε κλασικούς thrash δρόμους βγαλμένους από τουςκαι τουςH συνέχεια επιφυλάσσει μελωδικά μονοπάτια σε κομμάτια σαν τοή το, αλλά και καφρικές ρυθμικές στιγμές στο πρώτο τους γνωστό κομμάτιαλλά και στο σατανιασμένο. Το τελειωτικό χτύπημα όμως θα δοθεί με τοπου είναι αρκετά παλιομοδίτικο και επικό, βγάζοντας μας σε μια φωτεινή άκρη ενός μαύρου τούνελ.Αυτό που βλέπουμε από τουςείναι ότι το thrash παρελθόν τους δεν έφυγε, ενώ το σκοτάδι τους πάει ακόμα περισσότερο. Η ακραία τους υπόσταση βγάζει μια αύρα που συμβαδίζει πολύ με την αγνή ελληνική μεταλλική ψυχή όλων αυτών των χρόνων, ενώ η αγάπη για μεγάλα ονόματα του σκληρού ήχου, σαν τουςκαιδεν λείπει από πουθενά, ενώ τέλος το ντεμπούτο τους είναι αυτό που πρέπει για αν ταράξει τα νερά.(9/10)1) Exitium2) Make it b-rain3) Killing4) The age of dawn5) Massacre of mankind6) Final blow7) Skeletal remains8 ) Tolerance of Intolerance9) FelicityOfficial linksFacebook : https://www.facebook.com/shadowmassgr Instagram : https://www.instagram.com/shadowmassgr Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTuRFd0gi9kAA60KsA-XLwQ/featured Spotify : https://open.spotify.com/artist/6lG5Fcrk1Oq1NL1eI7u54H?si=o71vn3zjT4WJVk5KMwP8mg Bandcamp : https://somanrecords.bandcamp.com/album/shadowmass