WITHIN PROGRESS: Video για το νέο single "Need More"

Πρώτη μέρα του Δεκέμβρη και οι Within Progress επιστρέφουν με νέο single και νέο αέρα στην μουσική επικαιρότητα. Με το "Need More" η progressive πεντάδα από τη Θεσσαλονική μάς βάζει στη νέα εποχή της μπάντας που ενώ εξελίσσει τον ήχο της εμπλουτίζοντάς τον, κρατάει τον χαρακτήρα και τη ταυτότητά της που μας είχε δείξει στο πρώτο της EP, "Oceans of Time".