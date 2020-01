AHERUSIA: Κυριακή 2 Φεβρουαρίου @ Temple Athens w/ Word Of Life και Miasma

AHERUSIA ζωντανά στην Αθήνα

Special guests: Word Of Life & Miasma





Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020

Temple Athens (Ιάκχου 17, Γκάζι)

Πόρτες: 19:30





ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• 8€ (προπώληση)

• 10€ (ταμείο)





ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Reload Stores

• Seven Spots

• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores

• Καταστήματα WIND

• Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Technopolis City of Athens (Viva Kiosk)

Οιαποτελούν αναμφίβολα την αντιπροσωπευτικότερη folk metal μπάντα της ελληνικής Σκηνής, με έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο που συνδυάζει παραδοσιακή ελληνική μουσική και προ-Γρηγοριανό ευρωπαϊκό folk, με black metal, post και epic. Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει τα: “Whispers Of Moon EP” (1999), “And The Tides Shall Reveal The Traces” (2009), “As I Cross The Seas Of My Soul” (2013), δουλειές στις οποίες δεν δίστασαν να αγγίξουν όλα τα μουσικά είδη που προαναφέρθηκαν, να πειραματιστούν και τελικά μοιραία να καταλήξουν στο εξαιρετικό “Prometheus: Seven Principles On How To Be Invincible” (2017), που παρουσιάστηκε σε θέατρα για τρεις επιτυχημένες season. Με το νέο τους δίσκο “Noctos~An Answer(?)”, οι Aherusia συνχίζουν το μουσικό τους ταξίδι, διασκευάζοντας 11 τραγούδια - παραλογές της ελληνικής μουσικής με έναν εντελώς δικό τους τρόπο, ιχνηλατώντας τις έννοιες της επιστροφής, του ξενιτεμού, της πατρίδας και του ποια είναι αυτή για κάθε άνθρωπο, του τι αγαπά η καρδιά μας και τι στερείται. Μετά από πολλά χρόνια, επί σκηνής τους Aherusia θα συνοδεύσουν γκάιντα και αυλοί, ενώ δεν θα λείψουν και ακόμη περισσότερες μουσικές εκπλήξεις.Μαζί τους θα εμφανιστούν οι extreme progressive metallersπου επηρεασμένοι από την ελληνική, ανατολική και βαλκανική μουσική παράδοση, έχουν καταφέρει να σχηματίσουν το δικό τους ιδιαίτερο ηχόχρωμα που αντλεί έμπνευση από την εσωτερική φιλοσοφία και τις αλληγορικές - συμβολικές διδαχές διαφόρων σχολών σκέψης που αναπτύχθηκαν στον Μεσογειακό και Ανατολικό χώρο κατά την αρχαιότητα.ΟιΔΕΝ ανοίγουν την βραδιά. Οι ανίεροι άρχοντες, η πιο βλάσφημη μπάντα που ξεπήδησε ποτέ από το metal, οι άρχοντες του πατρινού καρναβαλικού τρόμου, ΔΕΝ επιστρέφουν στην σκηνή για ένα και μοναδικό θεατρικό horror show, όπου θα περιέχει όλα εκείνα τα μοναδικά χαρακτηριστικά που τους διατηρούν ψηλά στον θρόνο του cult.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:• AHERUSIA: https://www.facebook.com/aherusia • Word Of Life: https://www.facebook.com/wordoflifegr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:• Website: https://thetemple.gr • FB: https://www.facebook.com/templeliveclub • Τηλ.: +30 210 3468523• E-mail: s tathis@thetemple.gr