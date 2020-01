BELOW THE BOTTOM: Σάββατο 15 Φεβρουαρίου @ An Club

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

BELOW THE BOTTOM

(''Demagogy'' - Release Live Show)

Special guest: MALIGNANT, BELLUM VERITAS









Οι εκ΄ Κρήτης ορμώμενοι BELOW THE BOTTOM παρουσιάζουν την νέα τους δισκογραφική δουλειά “Demagogy” και μας παρασύρουν στον καυστικό και παθιασμένο κόσμο τους!Την βραδιά συμπληρώνουν οι beatdown hardcore BELLUM VERITAS & MALIGNANT!!Οι Below the Bottom σχηματίστηκαν το 2009 στο Ηράκλειο Κρήτης και παίζουν μία μίξη μεταλλικού και beatdown hardcore.Κρατώντας τον DIY χαρακτήρα τους κυκλοφόρησαν το νέο τους δίσκο εν ονόματι “Demagogy”, κατά τη διάρκεια του οποίου σχολιάζουν καυστικά την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα καθώς και αναφέρονται σε ζητήματα προσωπικών παθών, και αναδεικνύει μια ανανεωμένη κατεύθυνση στιχουργικά αλλά και μουσικά.--Οιέχοντας δημιουργηθεί το 2015 στην Αθήνα, παίζουν Hardcore Punk και κυκλοφόρησαν πέρυσι τον πρώτο δίσκο τους με τίτλο "Till Death Comes... Knockin' On My Door". Συναντώντας έντονα το προσωπικό και κοινωνικό στίχο μέσα στα κομμάτια τους.Χωρίς κολλήματα, παίζοντας από αυτο-οργανωμένους χώρους μέχρι clubs, κρατώντας το πνεύμα του D.I.Y. ζωντανό.--Οιείναι μια νέα πενταμελής μπάντα απο την Αθήνα που δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2018 από μια παρέα φίλων με μεγαλύτερο κοινό το πάθος τους για τη hardcore σκηνή και κοινωνική ιδεολογία. Ο ήχος τους επικεντρώνεται κυρίως στη metallic hardcore, αλλά με επηροές και από τον beatdown, heavy hardcore και og metalcore χώρο, με επιρροές όπως Harms Way, Jesus Piece, One King Down, Purgatory, Inclination, Knocked Loose, God's Hate, Hatebreed, xServitudex, All Out War, κ.ά. Οι στίχοι τους είναι κυρίως επικεντρωμένοι σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Στόχος τους είναι να βγάλουν δημιουργικά το μεγάλο πάθος τους για τη σκηνή αυτή και τη hardcore μουσική και να ενισχύσουν την αίσθηση ενότητας μέσω διαφόρων δράσεων για την κοινότητά τους.Αφίσα από Putrefurnaced Guerrilla Graphics.