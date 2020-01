BLOSSOM DEATH, SIRIUS, DREAMLORD: Κυριακή 9 Φεβρουαρίου @ BUMS

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου





Blossom Death "Mistaken" Release Party w/ Sirius / Dreamlord

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 3 Μπάντες της Underground σκηνής ανεβαίνουν στο σανίδι του Bums. Οι Gothic Southern Metallers BLOSSOM DEATH ξεκινάνε το λαιβ με την παρουσίαση του E.P τους Mistaken και σε αυτή την γιορτή έχουν την τιμή να μοιράζονται το Stage με τους Heavy Power Metallers SIRIUS και τους Heavy Thrash Metallers DREAMLORD.Οι Dreamlord δημιουργήθηκαν αρχικά, το 1995. Μετά από σειρά συναυλιών και διαφόρων demo στα ‘90s, ακολούθησε το 2007, η κυκλοφορία ενός mini-CD και σειρά live. Μετά από μια τετραετία αδράνειας, λόγω επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων, η μπάντα επανασυνδέθηκε το 2011, ενώ η παρούσα σύνθεση σταθεροποιήθηκε το 2013. Αμέσως η μπάντα ξεκίνησε σειρά συναυλιών ενω το 2017 μπήκε στο Studio D για την ηχογράφηση του album “Disciples Of War”, που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2019, από την No Remorse Records.Official Site: www.dreamlord.gr Facebook page: https://www.facebook.com/dreamlordofficial Youtube page: https://www.youtube.com/user/Dreamlordband Μπάμπης Παλαιογιώργος – Ρυθμική Κιθάρα, φωνητικάΝίκος Κουσουνής – DrumsXρήστος Πεβερέτος – ΜπάσοΓιάννης Γλυκιώτης – Lead Κιθάρα***Οι Sirius είναι ένα heavy/power metal συγκρότημα από την Αθήνα, που δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Νάπα στα μέσα του 2007. Η πρώτη τους εμφάνιση έγινε στις αρχές του 2008. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια οι Sirius είχαν πολλές επιτυχημένες εμφανίσεις και πολλές ακόμα που θα ακολουθήσουν.Μετά από χρόνια αναζήτησης του καλύτερου δυνατού line-up, το συγκρότημα ηχογράφησε τα πρώτα τραγούδια του και έτσι το E.P. album με τίτλο "Wings Of Fire" κυκλοφόρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2017, το οποίο παρουσιάστηκε και live σε ένα sold out show! O δίσκος κυκλοφόρησε ως self-released από την μπάντα και ηχογραφήθηκε στα Made In Hell studios. To εξώφυλλο ανέλαβε εικαστικά ο Γιάννης Νάκος (Remedy Art Design) και το λογότυπο και έμβλημα ο Χρήστος Αναστασόπουλος.Μέχρι τώρα, οι Sirius προωθούν με μεγάλη επιτυχία τον δίσκο με πολυάριθμες εμφανίσεις δίπλα από μεγάλα και γνωστά συγκροτήματα και μουσικούς της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως Diviner, Amken, Olethrio Rigma κλπ. με αποκορύφωμα τη συναυλία με τον Luke Appleton των Iced Earth πριν μερικούς μήνες.Τον Αύγουστο του 2019 επανηχογράφησαν σε ακουστική έκδοση το τραγούδι "The Last Angel" συνοδευόμενο και από videoclip, που εμφανίζεται η μπάντα να παίζει το τραγουδι μέσα στο studio.Το συγκρότημα βρίσκεται αυτή την εποχή στην προπαραγωγή του πρώτου της Full-Length Album και σύντομα θα υπάρξουν νεότερα σχετικά με αυτό.is :Dimitris Napas - Vocals / Lead and Rhythm GuitarDimitris Stathopoulos - Rhythm Guitar / Backing VocalsDimitris Simiakos - BassNick "Yngve" Samios - DrumsLinks:Facebook : https://www.facebook.com/siriustheband YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCp7tnW6VN4ejt3hKxfR3enw Bandcamp : siriustheband.bandcamp.com Metal Archives : https://www.metal-archives.com/bands/Sirius/3540434940 Instagram : https://www.instagram.com/sirius.wingsoffire ***Οι Blossom Death θεωρούνται μία μείξη από Νότιο ροκ και Gothic μέταλ, χρησιμοποιόντας αρκετά στοιχεία από Heavy Thrash, Stoner και Melodic Death.Στις επιρροές τους περικλείονται οι μπάντες Paradise Lost, Metallica, Lynyrd Skynyrd, Rotting Christ, Iron Maiden, Nightstalker, Evanescence, Black Stone Cherry, Kyuss, Katatonia και οι As I Lay Dying.Είναι μία από τις πρώτες μπάντες της ελληνικής μέταλ σκηνής που προσπάθησε να αναμείξει τον ήχο της Southern Rock με τις μελωδίες της Gothic Metal, δημιουργώντας ένα πιο ευρωπαϊκό είδος της Southern Gothic μουσικής, χωρίς όμως να χάσει το αρχικό του αμερικάνικο στοιχείο.Στις αρχές του 2019 η μπάντα ηχογράφησε τα πρώτα της κομμάτια All that I want, Pad out και Mistaken με τον Διονύση Χριστοδουλάτο της CFN Recordings Studio.Αργότερα τον ίδιο χρόνο ανακοινώθηκε απο την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Sleaszy Rider Records η σύναψη συμβολαίου για την ψηφιακή κυκλοφορία του πρώτου τους EP Mistaken και την κυκλοφορία ενός ολόκληρου CD και ψηφιακού άλμπουμ μέσα στις αρχές του 2020.Το lineup αποτελούν οι:Κώστας Κάτοικος (Μπάσο-Φωνητικά – Στίχοι)Μαρίτα Μακαρονίδη στα φωνητικά,Μάνος Γοναδάκης Lead GuitarΑρτζι Δελληγιανόπουλος στα τύμπαναLinks:Facebook page: https://www.facebook.com/BlossomDeathBand Youtube page: https://www.youtube.com/channel/UCYwt3eqY_SHFvREDDItjKEg