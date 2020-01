BLUES CARGO feat. NICK DOUNOUSSIS: Σάββατο 8 Φεβρουαρίου @ Ορφέας

BLUES CARGO feat. NICK DOUNOUSSIS live @ Ορφέας – Σάββατο 8 Φεβρουαρίου.





ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΥΝΟΥΣΗΣ

Θέλοντας να τιμήσουμε τους πιo σημαντικούς μουσικούς που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν την μουσική που παίζουμε, ξεκινάμε μια σειρά εμφανίσεων με πολύ ιδιαίτερους καλεσμένους.Σας περιμένουμε στοτογια μια μοναδική και μαγευτική βραδιά!Αυτή την φορά μαζί με έναν παλαίμαχο της Ελληνικής Blues σκηνής τον Νίκο Ντουνούση από την Θεσσαλονίκη μέλος των Blues Wire και των Nick and the back bone @Nick Dounoyusis στην Κιθάρα και Τραγούδι!Ώρα έναρξης 22:00Είσοδος 6 ευρώFacebook event: https://www.facebook.com/events/475665966473566/ Orfeas LiveCafe Bar RestaurantΦωκίωνος Νέγρη 25Αθήνα, ΚυψέληΤηλέφωνο για κρατήσεις 2108668544 6939-187511Ο Νίκος Ντουνούσης θεωρείται σήμερα ένας από τους βασικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης , μια και η συνεχής δουλειά και αφοσίωσή του στην σύγχρονη μορφή του BLUES , με οχήματα δύο από τα καλλίτερα blues σχήματα της Ελλάδας ,τους BLUES WIRE και τους NICK AND THE BACKBONE, τον καταστήσανε γνωστό σε πολλά μέρη της υφηλίου.Η μουσική του ιστορία, ξεκινάει πολύ πίσω, στα χρόνια της εφηβείας όπου γύρω στα 1977-78 ιδρύει την πρώτη του ροκ σχολική μπάντα ,αρχικά με το όνομα “Περιπλοκή” και αργότερα μετονομασμένη σε “Γκέτο”. Με το σχήμα αυτό και για 6 περίπου χρόνια αναγνωρίζεται από τον μουσικό κόσμο και τα ακροατήρια της Θεσσαλονίκης ,ως κορυφαίος ταλαντούχος μουσικός και κιθαρίστας του rock – blues . Απο το 1983 συνεργάζεται ως έκτακτο μέλος με τους Blues Gang του Ηλία Ζάικου στους οποίους προσχωρεί ως μόνιμο μέλος το 1985. Το 1986 και μετά απο μια εξάμηνη διακοπή των Blues Gang , ιδρύει μαζί με τον Ηλία την νέα μορφή του γκρούπ με το όνομα Blues Wire, το σχήμα που δημιούργησε την σκηνή και διαμόρφωσε τα μελλοντικά ακροατήρια του Blues σε όλη την Ελλάδα. Η διαδική κιθαριστική του σχέση με τον Ηλία Ζάικο τους κατέστησε πόλο έλξης για τα ακροατήρια , μαγνητίζοντας τους λάτρεις του είδους και όχι μόνο, σέ μια καλλιτεχνική σχέση που κρατάει καλά μέχρι σήμερα.Επίσης είχαν ευκαιρία να δισκογραφήσουν ,με αρκετά άλμπουμ στο ιστορικό τους ,όπως και να συνεργαστούν με μεγάλα ονόματα του Blues και να εμφανιστούν σε μεγάλα φεστιβάλ και κλαμπ του εξωτερικού.Το 1996 ,ο Νίκος οδηγημένος απο νέες καλλιτεχνικές ανησυχίες ,αποφασίζει να δημιουργήσει ένα προσωπικό όχημα τους NICK AND THE BACKBONE. Αρχικά σχηματισμένο σαν POWER TRIO, απ όπου πηγάζει και το όνομα, (ο Nick και η σπονδυλική στήλη ,η βάση της μπάντας δλδ. μπάσσο – ντράμς), σύντομα προσχωρούν και άλλοι μουσικοί στην μπάντα στα keyboards, στο σαξόφωνο η σε δεύτερη κιθάρα). Στο σχήμα αυτό ο Νίκος για πρώτη φορά καταφέρνει να ξεδιπλώσει όλη τη μουσική του προσωπικότητα και το ταλέντο του , και φυσικά ,με την κιθαριστική δεινότητα που τον διακρίνει καταφέρνει να ελκύσει νέα ακροατήρια δίπλα στα ήδη υπάρχοντα απο τους Wire.Ενα μεγάλο ρεπερτόριο απο πλούσιο προσωπικό υλικό διοχετεύεται στο νέο συγκρότημα μαζί με διασκευές από θρύλους της κιθάρας, όπως οι Freddie King , Muddy Waters, Albert King , B .B. King, Duke Robillard , the Fabulous Thunderbirds , Stevie Ray Vaughan, Albert Collins , Lonnie Mack , Eric Clapton και ο Jimmy Hendrix, που αποκτούν σάρκα και οστά στα χέρια του Νίκου και την «ηχητικά» εκρηκτική σφραγίδα των BACKBONE. Την περίοδο 1997-98 το γκρούπ πραγματοποιεί δύο επιτυχημένες περιοδείες σε συνεργασία με τον ελληνοαμερικανό θρύλο της γενιάς του Chicago Blues ,Nick Gravenites και συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες του BLUES, όπωs o Louisiana Red, ο Johnny Nicolas η Nelly Travis και ο Phil Guy. Το 1999 κυκλοφορεί η πρώτη δισκογραφική δουλειά των NICK and the BACKBONE με τιτλo “Cracking Under Pressure” από την Ano Kato Records, σε συνθέσεις του Νίκου και με την συμμετοχή του Nick Gravenites στο τραγούδι. «Το Τexas blues συναντά το Chicago» γράφουν οι κριτικές του δίσκου, με ευρωπαϊκές πινελιές τύπου Eric Clapton απο τα χέρια του Νίκου .Το 2000 ακολουθεί μία επιτυχής συνεργασία με τον θρύλο του μπλούζ του Σικάγου Phil Guy με εμφανίσεις στα μπλούζ φεστιβάλ της Αθήνας και των Σκοπίων. Το συγκρότημα συνεχίζει τις εκρηκτικές του ζωντανές εμφανίσεις μέχρι σήμερα , κερδίζοντας όλο και περισσότερους φίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σταθμός στην σειρά των συναυλιών τους τα αφιερώματα στον JIMMY HENDRIX και τον STEVΙE RAY VAUGHAN, που συζητήθηκαν πολύ από τα ακροατήρια που τα παρακολούθησαν σε διάφορες ελληνικές πόλεις.Οι συνεργασία του με τον Νίκο Γραβενίτη συνεχίστηκε για 20 σχεδόν χρόνια έχοντας φτάσει μέχρι τα Blues festivals της Νορβηγίας. Παράλληλα συνεργάστηκαν η εμφανίστηκαν δίπλα σε μεγάλα ονόματα του rock-blues όπως οι Band of Friends του Rory Galagher.Σήμερα το ο Νίκος έχει ήδη νέες ηχογραφήσεις στα χέρια του με τους Backbone σε ηλεκτρική και ακουστική μορφή , απο διάφορες ζωντανές εμφανίσεις τους αλλά και στουντιακές παραγωγές. Κάποιες απο αυτές υπάρχουν και στην προσωπική του σελίδα στο Youtube.Επίσης ,σε άλλες του συνεργασίες , είναι ακόμα με τον Ηλία Ζάικο σε ενα καθαρά Blues ακουστικό σχήμα με το όνομα B.i.g.Brothers (blues in Greece brothers) και με τον Βασίλη Παπαδόπουλο στο ακουστικο ροκ ντουέτο με την ονομασία TWO από το 1997.