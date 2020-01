FORAY BETWEEN OCEAN: Δείτε το νέο τους video για το κομμάτι "World of Flesh and Teeth"

Το νέο video από τους Foray Between Ocean, World of Flesh and Teeth από το δεύτερο επίσημο δίσκο "As Serenity Drowned". Και όλα αυτά εν όψει του μεγάλου Live στο Temple Athens για την παρουσίαση του δίσκου τους στις 31 Ιανουαρίου.