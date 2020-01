FORAY BETWEEN OCEAN: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου release live @ Temple Athens

Foray Between Ocean "As Serenity Drowned” release live





Special guests: Blessed By Perversion + Black Path

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020





Στιςοιπαρουσιάζουν ζωντανά στοτο, τον δεύτερο επίσημο δίσκο τους που κυκλοφόρησε μέσω της Miasma Records σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία αποσπώντας κορυφαίες κριτικές από το κοινό, και τον παγκόσμιο μουσικό τύπο. Ο δίσκος κυκλοφόρησε επίσημα 6 Ιουλίου και γιορτάζουν την κυκλοφορία του και την επιστροφή τους στο. Στο Live θα ερμηνεύσουν κομμάτια από το νέο δίσκο τους As Serenity Drowned καθώς και κομμάτια από τον πρώτο δίσκο Depression Neverending.Σηματοδοτεί και την ηχητική επιστροφή για τρίτη συνεχομένη χρονιά του φεστιβάλ ThisIsHell Vol3, που έχει γίνει πλέον θεσμός, κάτω από την αιγίδα των διοργανωτών Foray Between Ocean, οπού και δίνει πάτημα σε μπάντες του ακραίου ήχου να ξεδιπλώσουν τις μουσικές συνθέσεις τους μπροστά στο κοινό οπού κάθε χρόνο γεμίζει το Temple Athens.Την συναυλία θα ανοίξουν οι death metallersμε τον μελωδικό και ταυτόχρονα old school ήχο τους και οι tech death metallersπου κάνουν ένα διάλειμμα από την προετοιμασία του δεύτερου album τους, για να ανέβουν και αυτοί στην σκηνή του συναυλιακού Ναού της Αθήνας.ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:• 6€ (περιορισμένη προπώληση)• 8€ (ταμείο)ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:• Τηλεφωνικά στο 11876• Reload Stores• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores• Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Technopolis City of Athens (Viva Kiosk)• Καταστήματα WIND• Yoleni's Hellas (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - www.yolenis.com)• Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/temple/foray-between-ocean-live-at-temple ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:• Foray Between Ocean: https://foraybetweenocean.com • Blessed By Perversion: https://www.facebook.com/blessedbyperversion • Black Path: https://www.facebook.com/blackpathofficial ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:• Website: https://thetemple.gr • FB: https://www.facebook.com/templeliveclub • Τηλ.: +30 210 3468523