GREEN CARNATION: Παρασκευή 24 Απριλίου @ Gagarin 205

GREEN CARNATION (Norway)

Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 - Gagarin 205





“Prog Metal Offsprings”

Progressive rock και metal, ιδιώματα που για την πλειοψηφία του κοινού, έχουν ταυτιστεί με την ύπαρξη σχημάτων όπως οι PINK FLOYD, RUSH, GENESIS, DREAM THEATER, QUEENSRYCHE, FATES WARNING, PAIN OF SALVATION, κ.λ.π. Δείχνει δύσκολο να συνειδητοποιήσουν ότι progressive μπορούν να είναι και είναι συγκροτήματα που προέρχονται από τον χώρο του ακραίου metal. Τρανά παραδείγματα αποτελούν συγκροτήματα όπως οι ATHEIST, NOCTURNUS, DEATH, PESTILENCE, CYNIC, VOIVOD, OPETH, SADIST και πολλά ακόμη. Στην κατηγορία αυτή λοιπόν ανήκουν και οι Νορβηγοί GREEN CARNATION, δημιούργημα του κιθαρίστα και πρώην μπασίστα των EMPEROR, του Terje Vik Schei, γνωστού περισσότερο ως Tchort, ψευδώνυμο που στις Σλαβικές διαλέκτους σημαίνει “Διάβολος”, οι οποίοι παίζουν ποιοτικότατο progressive / avant-garde metal / rock (με στοιχεία από doom και gothic metal), που σε καμία μα καμία περίπτωση δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ονόματα που θεωρούνται μεγαλύτερά τους (τουλάχιστον εμπορικά), όπως KATATONIA, ΑΝΑΤΗΕΜΑ, OPETH, MY DYING BRIDE και άλλοι. Και βέβαια δεν είναι ο Tchort ο μόνος πολυπράγμων μουσικός στο γκρουπ, αφού και άλλα μέλη τους συμμετείχαν / συμμετέχουν σε σχήματα όπως TRISTANIA, SIRENIA, TRAIL OF TEARS, IN THE WOODS..., κ.λ.π.Μπορεί το “Hallucinations Of Despair” Demo 1991, των GREEN CARNATION, να ήταν ηχητικά ακραίο και καθαρά death metal, μετά όμως από μεγάλες ανακατατάξεις και αφού ο Tchort (νυν THE 3RD ATTEMPT) στο ενδιάμεσο ασχολήθηκε και συμμετείχε σε σχήματα όπως οι EMPEROR, CARPATHIAN FOREST, BLOOD RED THRONE, SATYRICON (Live) και EINHERJER (Live), κυκλοφόρησε τελικά το ντεμπούτο τους “Journey To The End Of The Night” 10 χρόνια αργότερα, έν έτει 2000, με μέλη τους που έπαιζαν ταυτόχρονα και στους συμπατριώτες τους IN THE WOODS… (με τους οποίους έχουν πολλά κοινά σημεία), ένα άλμπουμ ατμοσφαιρικού doom / progressive metal, όσο αδόκιμος και αν είναι αυτός ο όρος, με τραγούδια διάρκειας από 12 έως και 18 λεπτά!!! Ένα χρόνο αργότερα, το τερμάτισαν, συνθέτοντας ένα από τα μακροσκελέστερα τραγούδια στην μουσική, το “Light Of Day, Day Of Darkness” διάρκειας 60 λεπτών!!!. Όπως καταλάβατε, το άλμπουμ, αποτελείται από ένα και μοναδικό τραγούδι, παρόλα αυτά, το άλμπουμ θεωρείται ίσως το καλύτερό τους, παρουσιάζοντας εξαιρετική ποικιλία και με χρήση ασυνήθιστων οργάνων, ενώ και η μελαγχολία είναι διάχυτη, καθώς στιχουργικά αναφέρεται από την μία πλευρά στον θάνατο της κόρης και από την άλλη πλευρά στην γέννηση του γιου του Tchort.Η συνέχεια τους βρίσκει σε ακόμη πιο ξεκάθαρα progressive metal / rock μονοπάτια, με το “A Blessing In Disguise” του 2003 (αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει με τον τίτλο “Writing On The Wall”, τον οποίο και άλλαξε ο Tchort για να ταιριάζει καλύτερα με το εξώφυλλο του άλμπουμ) και το “The Quiet Offspring” του 2005, όπου και κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό πυρήνα οπαδών, ενώ δεν δίστασαν την ίδια χρονιά, να μας χαρίσουν ένα ακουστικό άλμπουμ, το “Acoustic Verses” (το οποίο επανακυκλοφόρησε και ένα χρόνο αργότερα από την Ελληνική Black Lotus Records) καθώς και το επίσης ακουστικό “The Burden Is Mine… Alone” EP. Άλλο ένα αποκορύφωμα στην καριέρα τους, ήρθε το 2006, όπου έπαιξαν κάτω από ένα φράγμα ύψους 30 μέτρων που είχε χτιστεί το 1939, μέσα στα Νορβηγικά δάση, μπροστά σε ένα κοινό που αριθμούσε περισσότερα από 500 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων. Ένα θέαμα εξωπραγματικό, που αποτυπώθηκε και κυκλοφόρησε το 2007 σε DVD με τον τίτλο “A Night Under The Dam” και θεωρείται ως ένα από τα πιο θεαματικά όλων των εποχών. Το κακό είναι ότι μετά την κυκλοφορία του, οι GREEN CARNATION ανακοίνωσαν ότι διαλύονταν.Όλα αυτά μέχρι το 2014, όπου επέστρεψαν παίζοντας σποραδικά shows, ενώ δύο χρόνια αργότερα άρχισαν να δίνουν κάποιες επετειακές συναυλίες για τα 15 χρόνια του “Light Of Day, Day Of Darkness”, παίζοντας το ολόκληρο!!! Έτσι λοιπόν το 2018 κυκλοφόρησαν το “Last Day Of Darkness” (σε βινύλιο, CD και DVD), το οποίο ηχογραφήθηκε ζωντανά εξ ολοκλήρου στο θέατρο Kilden, που βρίσκεται στην πόλη τους, το Kristiansand.Και εκεί ήταν που άρχισαν να σκέφτονται το ενδεχόμενο κυκλοφορίας ενός νέου στούντιο άλμπουμ, σε περίπτωση που η έμπνευση αλλά και η όρεξη υπήρχαν ακόμα μέσα τους. Στρώθηκαν λοιπόν στην δουλειά σοβαρά και δίχως να πουν τίποτα σε κανέναν, άρχισαν να δημιουργούν το επόμενο άλμπουμ τους. Αφότου έκριναν ότι το αποτέλεσμα τους δικαιώνει, ανακοίνωσαν την πρόθεση τους να συνεχίσουν και άρχισαν την διαδικασία αναζήτησης δισκογραφικής εταιρίας, προκειμένου να κυκλοφορήσουν την νέα τους δουλειά. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Γαλλική εταιρία Season Of Mist, με την οποία είχαν συνεργαστεί ξανά και κατά το παρελθόν. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές Μαΐου 2020, ενώ το εξώφυλλο του είναι άλλη μια δημιουργία του Niklas Sundin (των DARK TRANQUILLITY), με τον οποίο επίσης έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν.Με αφορμή και όχι μόνο, την νέα τους επερχόμενη κυκλοφορία, οι GREEN CARNATION θα επισκεφτούν την χώρα μας για πρώτη φορά, για μία συναυλία την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020, στην Αθήνα, στο Gagarin 205, που αναμένεται να ικανοποιήσει στο έπακρο, όλους τους οπαδούς της προοδευτικής μουσικής, που έχουν το μυαλό τους ανοιχτό και σε άλλα συγκροτήματα πέραν των κλασικών.Ώρα έναρξης: 22:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Περιορισμένη Προπώληση) -(Λοιπή προπώληση & Ταμείο)Προπώληση ΕισιτηρίωνHunter Agency (Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / Τηλ: 210-3608366)Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα / Τηλ: 210-3830981)Reload Store (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)Le Disque Noir (Θεμιστοκλέους 29, Αθήνα / Τηλ: 211 2143554)Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)ON-LINE: www.123tickets.gr Facebook event: https://www.facebook.com/events/450085815876992