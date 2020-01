ILLDISPOSED: Σάββατο 2 Μαΐου @ An Club

Οι θρυλικοί Δανοί death metallers ILLDISPOSED επιστρέφουν στην Ελλάδα το Σάββατο 2 Μαΐου 2020, στο εμβληματικό AN club για ένα αποκλειστικό show στα πλαίσια της προώθησης του τελευταίου τους άλμπουμ "Reveal your soul for the dead".