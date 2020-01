IN FLAMES: Επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες





Εισιτήρια γενικής εισόδου από 36€



Μέσω του συγκροτήματος θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός ''MeetandGreetPackages'' που θα περιλαμβάνουν:

Εισιτήριο γενικής εισόδου

Earlyaccess στον συναυλιακό χώρο

Αποκλειστικό meet&greet

Προσωπική φωτογραφία με τους In Flames

Q&A με τους In Flames

Υπογεγραμμένη αφίσα της περιοδείας

Earlyaccess στο επίσημο merchandise

Επίσημη meet & greet διαπίστευση

*Περισσότερες πληροφορίες online



Σημεία προπώλησης

www.highpriority.gr

www.ticketmaster.gr



Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster 2108938111

Δίκτυο καταστημάτων Public

*Για αγορές μέσω Internet & Public υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου



Φυσικά σημεία προπώλησης

Reload Stores

Ακαδημίας 81, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103801464

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-21:00

Σάββατο 10:00-20:00



No Remorse Records

Γαμβέτα 4, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103830981

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:30

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30



Metal Era

Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103304133

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:15

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30



20 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο Rockwave Festival οιτον Μάιο στη χώρα μας για δυο συναυλίες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι Σουηδοί ανακοίνωσαν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία και ανάμεσα στις χώρες που θα εμφανιστούν συμπεριλαμβάνεται και η χώρα μας.Πιο συγκεκριμένα οιθα παίξουν τοτης Θεσσαλονίκης, και τηνΠερισσότερα στο Δελτίο Τύπου που ακολουθεί:Το Σάββατο 16 Μαΐου στο Principal Club Theater και την Κυριακή 17 Μαΐου στο Gazi Music Hall, μετά από πολλά χρόνια αναμονής, οι In Flames θα μας επισκεφθούν στο peak της δημοτικότητάς τους, σε δύο βραδιές που δεν θα αφήσουν ασυγκίνητο κανένα λάτρη του σκληρού ήχου!Στο τιμημένο Γκέτεμποργκ το 1990 ιδρύθηκαν οι In Flames, μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες του ακραίου ήχου παγκοσμίως, παρουσιάζοντας σαν πρώτο δείγμα ένα άγουρο σχετικά death metal, άτυπη συνέχεια των Ceremonial Oath του Jesper Strömblad (κιθάρες). Κάπως έτσι κυκλοφόρησε το “Lunar Strain”, ντεμπούτο album, μαζί με τον “Subterranean”EP, πριν το 1995 το “The Jester Race” σπάσει τα underground δεσμά της μπάντας και την βάλει στη θέση του οδηγού της New Wave of Swedish Death Metal! Οι προσθήκες των Björn Gelotte (κιθάρες) και Anders Fridén (φωνητικά) έδωσαν αυτό που χρειαζόταν το συγκρότημα, γιγαντώνοντάς το στις επόμενες τρεις κυκλοφορίες των “Whoracle”, “Colony”και “Clayman”.Δίσκοι που όρισαν τη μουσική που γουστάρει εκατομμύρια κόσμος, έκρυβαν ύμνους σαν τα “Jotun”, “Ordinary Story”, “Only for the Weak”, “Pinball Map”, που ανάγκασαν metalheads σε ανελέητο headbanging και ασταμάτητο air-guitar. Δισολίες και maidenικά solos εναλλάσσονταν με βαριές κι ασήκωτες riffάρες, όσο οι βρυχηθμοί του Friden γίνονταν ρεφρενάρες που τραγουδούσαν πιστοί κι άπιστοι οπαδοί τους!Η επόμενη “τριλογία” του συγκροτήματος με τα “Reroute to Remain”,“Soundtrack to Your Escape” και “Come Clarity” ήρθε για να εκτοξεύσει τους In Flames και να τους χαρίσει οπαδούς από άλλα ακροατήρια. Με χαμηλότερες εντάσεις, αλλά καμία έκπτωση στην ποιότητα των συνθέσεων, οι Σουηδοί έκαναν το ένα sold out show μετά το άλλο, παίζοντας σε headliners slots στα μεγαλύτερα rock/metal festivals του κόσμου.Δεν σταμάτησαν ποτέ να εξελίσσονται και να πειραματίζονται στη μουσική τους, βγάζοντας εξαιρετικά albums, σαν το “I, the Mask” της περσινής χρονιάς που δεν έλειψε από καμιά ενημερωμένη λίστα με τους καλύτερους δίσκους του 2019.Μετράμε τις μέρες λοιπόν, για το Σάββατο 16 Μαΐου που θα εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη (Principal Club Theater) και την Κυριακή 17 Μαΐου για την εμφάνισή τους στην Αθήνα (Gazi Music Hall), σε 2 shows που περίμεναν πολύ καιρό οι οπαδοί τους στην Ελλάδα.Save the dates!Spread the word!Be there!“In Flames we trust Jesterheads”