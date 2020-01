Ladies Of Metal Festival vol.3: Σάββατο 7 Μαρτίου @ Eightball

Ladies Of Metal Festival vol.3 -

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 @EIGHTBALL club, Θεσσαλονίκη

Ladies Of Metal Festival THESSALONIKI ( Eightball Club)





για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη και παράλληλα με το αντίστοιχο και τρίτο στη σειρά event της Αθήνας, παρουσιάζει το μεγαλύτερο Female Fronted Metal Festival στην Ελλάδα, βασισμένο απόλυτα στις προδιαγραφές των κορυφαίων του είδους στο εξωτερικό!Τοανεβαίνει και στον Βορρά, φέρνοντας μαζί του την άκρως θετική αύρα του καθιερωμένου πια στη συνείδηση του κοινού φεστιβαλικού θεσμού, παρουσιάζοντας την αφρόκρεμα των συγκροτημάτων που πίσω από τα μικρόφωνα πρωταγωνιστούν με πάθος και δύναμη οι γυναίκες!Παραμονή της Ημέρας Της Γυναίκας το ιδανικότερα αφιερωμένο event είναι εδώ!Το Festival θα πραγματοποιηθεί τοστο(Πίνδου 1, Λαδάδικα), με ένα line up που αφήνει τις καλύτερες υποσχέσεις για ένα εκρηκτικό live!Ένα συγκρότημα που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους ως Angels PR, οι ολοένα -και με τρελή ταχύτητα- ανερχόμενοι Αθηναίοι alternative metallersθα είναι οι Headliners στο Eightball! Με την Marianna frontwoman και έχοντας στο οπλοστάσιο τους τη κυκλοφορία του σπουδαίου ντεμπούτο άλμπουμ τους “Order Of The Minus”, το συγκρότημα εντυπωσιάζει κοινό και κριτικούς διδάσκοντας πως μπορεί να παραχθεί ιδανικά ο μοντέρνος σκληρός ήχος! Οι συναυλιακές τους εμπειρίες είναι ήδη πλούσιες σε αριθμό σε Ελλάδα και εξωτερικό, στο πλάι τεράστιων ονομάτων όπως οι Evanescence και οι Bullet For My Valentine, αποδεικνύοντας πως αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως ελπίδες του ιδιώματος που εκπροσωπούν!Πριν από τους, 2 ακόμα μπάντες της Angels PR θα προηγηθούν:Οι σπουδαίοι Θεσσαλονικείς Heavy/Prog/Symphonic Metallers,, με frontwoman την Maria Loti , θα είναι οι CO-Headliners και θα αποδείξουν για ακόμη μια φορά στο κοινό της πόλης τους γιατί είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα του ήχου τους, όσο και ένα εξαιρετικό live συγκρότημα, παρουσιάζοντας κομμάτια από το ντεμπούτο τους “Utopia” αλλά και ολόφρεσκο υλικό.Πιο πριν οι συντοπίτες τουςμε frontwoman την Alexandra Anagnostopoulou θα ανέβουν στην σκηνή, προσκαλώντας το κοινό στον επικά ατμοσφαιρικό κόσμο τους που παράγει το υπέροχο Symphonic Rock/Metal ύφος τους!Την έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιήσουν οι επίσης Θεσσαλονικείς Doom/Post metallersμε frontwoman την Tzo Georgia , ξεκινώντας ιδανικά το event με τη σκοτεινή και όμορφα μελαγχολική ατμόσφαιρα τους!Facebook event: https://www.facebook.com/events/2816171511777989 Ladies of Metal page: https://www.facebook.com/ladiesofmetalfestival Angels PR Music Promotion page: https://www.facebook.com/AngelsPRmusicPromotion Σάββατο 7 Μαρτίου 2020EIGHTBALL CLUBΠίνδου 1, ΛαδάδικαΘεσσαλονίκηDoors open 19:00Εισιτήρια: Προπώληση 8 ευρώ, Ταμείο 10 ευρώΠροπώληση: Viva.gr Την ίδια μέρα διεξάγεται το Ladies of Metal Festival vol3 και στην Αθήνα στο Holywood live stage, με την συμμετοχή των DIMLIGHT, AFTERBLOOD, DISILLUSIVE PLAY, JULIAN’S LULLABY, MUTE TALE