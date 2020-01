Ladies Of Metal Festival vol.3: Σάββατο 7 Μαρτίου @ Holywood Live Stage

Ladies Of Metal Festival vol.3 -

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 @ Holywood live stage, Αθήνα

DIMLIGHT

AFTERBLOOD

DISILLUSIVE PLAY

JULIAN'S LULLABY

MUTE TALE







Η Angels PR Music Promotion για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζει το μεγαλύτερο Female Fronted Metal Festival στην Ελλάδα, βασισμένο απόλυτα στις προδιαγραφές των κορυφαίων του είδους στο εξωτερικό!Με οδηγό τα δύο άκρως επιτυχημένα events που προηγήθηκαν, το Ladies Of Metal Festival επιστρέφει ακόμα πιο δυνατό, παρουσιάζοντας και φέτος την αφρόκρεμα των συγκροτημάτων που πίσω από τα μικρόφωνα πρωταγωνιστούν με πάθος και δύναμη οι γυναίκες!Παραμονή της Ημέρας Της Γυναίκας το ιδανικότερα αφιερωμένο event είναι εδώ!Το Festival θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου στο HolyWood Stage (Λ. Βουλιαγμένης 289, Άγιος Δημήτριος) παρουσιάζοντας ένα άκρως υποσχόμενο όσο και εκρηκτικό line up!Headliners της βραδιάς, μια μπάντα που περήφανα εκπροσωπεί η Angels Pr. Οι τρομεροί Symphonic/Death Metallers Dimlight! Το συγκρότημα απλώνει το σκοτάδι του από το 2006 έχοντας κυκλοφορήσει ως τώρα 4 ολοκληρωμένα άλμπουμ. Με επιτυχημένες εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με κολοσσούς όπως Arch Enemy, Lacuna Coil, Epica, Sirenia, Annihilator και πολλούς ακόμα, δεν υπόσχονται τίποτα λιγότερο από μια εκρηκτική εμφάνιση, οπλισμένοι με τη νέα τους τραγουδίστρια Mora Hecate και με τη πρόσφατη κυκλοφορία τους “Kingdom Of Horrors” να έχει προκαλέσει ήδη αίσθηση!Οι extreme metallers AfterBlood με την καθηλωτική Hel Pyre στα φωνητικά θα είναι οι CO Headliners! Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ ως τώρα, το “Of Unsound Minds” με συμμετοχές από μέλη των Sodom και το 2017 το “Blood Art Triptych” EP. Η δυναμική τους live performance αποτελεί σίγουρη εγγύηση για μια κολασμένη ζωντανή εμπειρία!Δύο μπάντες που επίσης ανήκουν στο δυναμικό της Angels Pr θα προηγηθούν. Οι Hard/Heavy Progressive rockers Disillusive Play με frontwoman την Antigoni Kalamara και έχοντας στην φαρέτρα τους το εξαιρετικό ντεμπούτο τους “Open Arms” αλλά και την εμπειρία από πολλές live εμφανίσεις, οι ιδιαίτεροι Julian's Lullaby με frontwoman την Anna Lullaby και με το χαρακτηριστικά όμορφο και μελωδικό traditional metal τους, εμπλουτισμένο με συμφωνικά folk και rock στοιχεία, ενώ το festival θα ανοίξουν οι Mute Tale με frontwoman την Anna Alexandridou θα μας ταξιδέψουν με το “παραμυθένιο” Symphonic/epic/power metal ήχο τους με goth επιρροές, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για το ξεκίνημα της βραδιάς!Facebook event: https://www.facebook.com/events/1231182553936687 Ladies of Metal page: https://www.facebook.com/ladiesofmetalfestival Angels PR Music Promotion page: https://www.facebook.com/AngelsPRmusicPromotion HOLYWOOD LIVE STAGEHolyWood StageΛ. Βουλιαγμένης 289, Άγιος Δημήτριος(Μετρό ΔΑΦΝΗ)Doors open 19:00Εισιτήρια: Προπώληση 8 ευρώ, Ταμείο 10 ευρώΠροπώληση: Viva.gr Η μουσική των DIMLIGHT θα μπορούσε να χαρακτηριστεί συμφωνικό death metal με σκοτεινά συμφωνικά στοιχεία, επιθετικές κιθάρες και κοφτερά γυναικεία φωνητικά που ντουμπλάρονται από brutal ανδρικά!Η μπάντα είναι εξαιρετικά ενεργή σε ζωντανές εμφανίσεις παγκοσμίως και η παρουσία τους στη σκηνή απελευθερώνει πάντα μια ακατέργαστη, μαγευτική ενέργεια ικανή να ξεσηκώσει και το πιο απαιτητικό ακροατήριο.Έχοντας δημιουργηθεί το 2006 και με 4 ολοκληρωμένα άλμπουμ ήδη στο ενεργητικό τους (ανάμεσα στους guest μάλιστα ήταν και ο Seth Siro Anton των SEPTIC FLESH), οι DIMLIGHT έχουν παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με μπάντες όπως Arch Enemy, Lacuna Coil, Epica, Sirenia, Annihilator και πολλές ακόμα.Η μπάντα μαζί με τη νέα τραγουδίστρια της Mora, κυκλοφόρησαν πρόσφατα το νέο τους άλμπουμ, "Kingdom Of Horrors", παρουσιάζοντας πολλές καινοτομίες που προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση!Οι Αfterblood είναι ένα πενταμελές metal συγκρότημα από την Αθήνα.Ηχητικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν death-thrash, αλλά η έντονη προσωπικότητα της μπάντας και της front-woman Hel Pyre, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για συγκεκριμένες ταμπέλες!Το ντεμπούτο τους "Of Unsound Minds" κυκλοφόρησε το 2013 σε παραγωγή του σπουδαίου Waldemar Soryctha (Grip Inc, Enemy of the sun) και έχοντας σα special guest τον τεράστιο Tom Angelripper των Sodom και έλαβε εξαιρετικές κριτικές από τον ελληνικό και ξένο τύπο.Το 2017 η μπάντα κυκλοφόρησε το EP "Blood Art Triptych" και αυτή τη στιμή προετοιμάζονται για την νέα τους ολοκληρωμένη δουλειά!Οι Disillusive Play είναι μια μπάντα με έδρα την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2014.Η μουσική των Disillusive Play μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίως ως Hard/Heavy Rock, αλλά πάντα με Metal νοοτροπία και αρκετά Progressive στοιχεία.Η μπάντα έχει δυνατή παρουσία στην τοπική live σκηνή με πολλά lives μαζί με γνωστούς καλλιτέχνες και μπάντες όπως οι Gus G, “La tulipe Noire”, “The Silent Wedding”, “Social Scream”, Δημήτρης Πουλικάκος και πολλούς ακόμα καθώς επίσης και με συχνή παρουσία σε festival!Tο “Open Arms” είναι η πρώτη κυκλοφορία των Disillusive Play. Στο album συμμετέχει στα πλήκτρα o Johnny Thermos από τους “The Silent Wedding”Οι Julian's Lullaby δημιουργήθηκαν το 2006 με στόχο μια μίξη του metal rock μπολιασμένο με νεοκλασσικά, συμφωνικά και ακουστικά/ folk/ παραδοσιακά rock στοιχεία.Παρά τις πολλές αλλαγές μελών το όραμα παραμένει το ίδιο και διατηρούν πλέον ένα σταθερό κορμό τα τελευταία 4-5 χρόνια.Το 2008 συμμετείχαν στο Ermoupolis Rock festival (Σύρος) και στο Greektures of the Night Kiss tribute live (Rockhard mag. GR),το 2011 υπέγραψαν στη Γερμανική STF records για τη κυκλοφορία του παρθενικού τους full-length album.Το 2ο άλμπουμ τους με τίτλο "Prisoner of Emotions" κυκλοφόρησε από την ρωσική MUSICA και ακολούθησαν κάποιες συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό για την υποστήριξη του. Μετά από έναν χρόνο "σιωπής" δουλεύουν σε νέο υλικό για το επόμενο άλμπουμ!Οι Mute Tale δημιουργήθηκαν το Νοέμβριο του 2010 στην Αθήνα. Το 2013 κυκλοφόρησαν το cd single "Forgetfullness", το 2015 το LP "Gordian Knot" σε ενορχήστρωση Bob Katsionis και το 2016 το cd single "All Hallow's Even". Ανήκουν στο δυναμικό της Metal Breed Records USA με παραγωγό τον Dr. Makis Tselentis. Τα τραγούδια τους συνδυάζουν τον ρομαντισμό των παραμυθιών με την σκληρή πραγματικότητα χρησιμοποιώντας αλληγορικό στίχο, γραμμένο από την τραγουδίστρια της μπάντας Annou. Η μουσική τους είναι επική με metal και gothic στοιχεία, γραμμένη επίσης από την Annou ενώ τα τραγούδια "Curse of Time" και "All Hallow's Even" γραμμένα από τον κιθαρίστα της μπάντας Στέφανο Γεωργιτσόπουλο. Έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε πολλούς συναυλιακούς χώρους και rock bars της ΑθήναςΤην ίδια μέρα διεξάγεται το Ladies of Metal Festival vol3 και στην Θεσσαλονίκη, στοClub, με την συμμετοχή των