LOBO: Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου @ An Club

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ LOBO Απ’την Ανατολή ως την Δύση 1 χρόνο ακριβώς μετά την κυκλοφορία του δίσκου ” Ζόρια & Ζωή “ Special Guests στα Mics: Fer De Lance - The Art Of Raw Records - Novel 729 (ΜΑΥΡΟΣ ΑΜΝΟΣ - Λακωνικός) Οn Decks: Dj Moya Open Act: Αndriko x Κάτοχος (Kwstantinos Andriko x Giannis Noone)