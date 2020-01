MONDO GENERATOR: Τρίτη 11 Φεβρουαρίου @ An Club

ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

♠️Τo AN club ‘official’ και η The Lab records παρουσιάζουν τους θρυλικούς





*** ΜΟNDO GENERATOR ***





O απόλυτος θρύλος NICK OLIVERI 👉(ex KYUSS, QUEENS OF THE SNONE AGE, DWARVES, VISTA CHINO, SLASH, TURBONEGRO), θα βρεθεί στο An με τους εκρηκτικούς ΜONDO GENERATOR για μια κολασμένη και ιστορική βραδιά άνευ προηγουμένου την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, έχοντας στις αποσκευές τους νέο δίσκο!!!





Special act: SuperSoul

Doors Open: 20:30, Starts: 21:00





Tιμές εισιτηρίων – Προπώληση:

*Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

17e (MONO ΣΤΟ ΤΗΕ LAB T-SHIRT (Βείκου 73 – Κουκάκι) και σε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ)

20e ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ





►Oldschool (Σολωμού 13 – Εξάρχεια)

►Monsterville(Aγ. Ειρήνης 13 Μοναστηράκι)

►The Lab t-shirt Athens (Βείκου 73 – Κουκάκι)

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ – ΤΑΜΕΙΟ 22e

Poster Credits: Bewild Brother

Η ιστορία μιλάει από μόνη της…!





Mondo σημαίνει “κόσμος” στα ιταλικά… και το όνομα δημιουργήθηκε όταν ο Brant Bjork ζωγράφισε με σπρέι τις λέξεις στην μια πλευρά του ενισχυτή Sunn του Nick Oliveri.Το 1992 ο Νick Oliveri,(ex Kyuss, Queens of the Stone Age, Dwarves), γράφει το περιβόητο τραγούδι Mondo Generator που υπάρχει στο θρυλικό άλμπουμ των Κyuss ‘‘Blues for the Red Sun’’, ενώ ο ίδιος ενισχυτής εμφανίζεται ως artwork για το άλμπουμ!Εμπνευσμένος από την πράξη του Bjork, ο Nick Oliveri δημιουργεί το 1997 τους Mondo Generator, όπου μαζί με τους φίλους του Josh Homme, Brant Bjork, Rob Oswald, Karl Doyle και άλλους, γράφει το ντεμπούτο άλμπουμ Cocaine Rodeo. Ο δίσκος παρέμεινε στο ‘‘ράφι’’ για 3 χρόνια, λόγω του ότι εκείνη την περίοδο Oliveri και Homme απασχολούνταν πλήρως με τους Queens of the Stone Age.Το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την δισκογραφική Southern Records Records το 2000 και αμέσως η μπάντα λατρεύτηκε από τους πιο αφοσιωμένους οπαδούς των Queens of the Stone Age.Το καλοκαίρι του 2003 κυκλοφορούν το “A Drug Problem That Never Existed“ από την Ipecac / Rekords Rekords.Ακολούθησε μια παγκόσμια περιοδεία η οποία καταγράφηκε σε βίντεο για το DVD “Use Once and Destroy Me”.Το 2004, οι Mondo Generator επιστρέφουν με το “III The EP“ ενώ λίγο αργότερα ο Oliveri ξεκινά σόλο ακουστική καριέρα, που θα έβλεπε δύο πλήρεις κυκλοφορίες, το “Day of Demolition”, και το “Death Acoustic” το 2010.Δύο χρόνια αργότερα το 2006, οι Mondo Generator επανέρχονται με το “Dead Planet: SonicSlowMotionTrails“ από την Mother Tongue, το οποίο και κυκλοφόρησε παγκοσμίως το επόμενο έτος με την Suburban Noize Records.Στα τέλη του 2010, το συγκρότημα μπαίνει για λίγο στον ‘‘πάγο’’, καθώς ο Oliveri εμφανίζεται με τους μυθικούς Kyuss, ως Kyuss Lives! (και έπειτα ως Vista Chino)! Οι στιγμές αξιολογούνται ως ιστορικές στην rock κοινότητα, αφού οι θρύλοι John Garcia & Brant Bjork πλαισιώνουν το περιβόητο συγκρότημα!Το καλοκαίρι του 2012 οι Mondo Generator επανέρχoνται με τον δίσκο “Hell Comes To Your Heart“ από την Mondo Media / Cobraside.Το 2014, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τους Mondo Generator, ο Oliveri κυκλοφόρησε ένα σόλο άλμπουμ με τίτλο “Leave Me Alone”, στο οποίο τραγούδησε και έπαιξε όλα τα όργανα.Το 2015, αναχωρούν oι Ian Taylor και Hoss Wright και ο Jeff Bowman αναλαμβάνει τα τύμπανα. Το τρίο του Oliveri, Pygmie και Bowman, τώρα πια ήταν ανεξέλεγκτο. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνοι, οι Mondo περιοδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας για τους Peter Pan Speed Rock.Τον Νοέμβριο, μόλις μια εβδομάδα μετά τις τραγικές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, στο Bataclan όπου έπαιζαν οι The Eagles of Death Metal ( στους οποίους μέλος ήταν ο Dave Catching πρώην κιθαρίστας των Mondo Generatοr), το συγκρότημα ξεκίνησε για την ευρωπαϊκή του περιοδεία και εμφανίστηκε μπροστά σε περισσότερο από 5.000 κόσμο. Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε σε 10 χώρες και ολοκληρώθηκε στο Παρίσι στα μέσα Δεκεμβρίου.Το 2020 το συγκρότημα θα περιοδεύσει στην Ευρώπη έχοντας στις αποσκευές του νέο δίσκο, αλλά και ανέκδοτο υλικό από το 2010 τα οποία θα κυκλοφορήσουν μέσω της Heavy Psych Sounds !!!MONDO GENERATOR is:Nick Oliveri – Bass/VocalsMike Pygmie – GuitarsMike Amster – DrumsDISCOGRAPHYStudio albumsCocaine Rodeo (2000)A Drug Problem That Never Existed (2003)Demolition Day (2004)Dead Planet – Sonic Slow Motion Trails (2006, UK) / Dead Planet (2007, US)Hell Comes to Your Heart (2012)EPsIII the EP (2004)Australian Tour EP (2008)Dog Food EP (2010)Hell Comes to Your Heart EP (2011)SinglesSplit (7″ single w/ Jack Saints) (1997)I Never Sleep (7″ single) (2006)Split (7″ single w/ The Chuck Norris Experiment) (2013)CompilationsBest Of (2016, Heavy Psych Sounds)DVDsUse Once and Destroy Me