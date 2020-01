MY DYING BRIDE: Νέο άλμπουμ τον Μάρτιο. Ακούστε το "Your Broken Shore"

Οι My Dying Bride ανακοίνωσαν την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "The Ghost Of Orion" και δίνουν στη δημοσιότητα το πρώτο single που ακούει στο όνομα "Your Broken Shore".