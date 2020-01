Οι Bauhaus στο Release Athens

Διάθεση εισιτηρίων:

Links:

Toυποδέχεται τους σκοτεινούς θρύλους, τηνστην, σε ένα από τα ελάχιστα shows που θα πραγματοποιήσουν στην Ευρώπη μετά την επανασύνδεσή τους, η οποία περιλαμβάνει και τα 4 αυθεντικά μέλη.Οικαιξαναφέρνουν στη ζωή μία μπάντα-σύμβολο για το Gothic Rock (και όχι μόνο), ανοίγοντας τομε μία εμφάνιση που σίγουρα θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια!Λίγους μήνες πριν, οι πρώτες εμφανίσεις τους στο Los Angeles έγιναν δεκτές με τρομερό ενθουσιασμό και δημιούργησαν την ανάλογη προσμονή στους μουσικόφιλους σε ολόκληρο τον κόσμο.Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που η Ελλάδα και το Release Athens συμπεριλαμβάνονται στους πολύ λίγους προορισμούς που η μπάντα αποφάσισε να φέρει το show της, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή τους στο φετινό Primavera Sound.Οι Bauhaus αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μουσική σκηνή σχεδόν από το ξεκίνημά τους, το 1978 στο Northampton της Αγγλίας. Βλοσυροί και, ταυτόχρονα, εκθαμβωτικοί, έδωσαν στην post-punk εποχή έναν ακόμα πιο δυσοίωνο ήχο αλλά και ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό όραμα. Ήταν rock με ισχυρές δόσεις glam, funk, new wave, avant-garde, ενώ αντλούσαν επιρροές ακόμα και από το Reggae / Dub ρεύμα.Ακραία σαγηνευτικοί, δεν έμοιαζαν με τίποτα που υπήρξε τη στιγμή που εμφανίστηκαν, αλλά ούτε και μετά. Οι δίσκοι τους "In the Flat Field" (1980), "Mask" (1981), "The Sky's Gone Out" (1982), "Burning from the Inside" (1983) και οι «δραματικές» και μυθικές συναυλίες τους, καθόρισαν καριέρες και μουσικά είδη, δημιουργώντας στρατιές πιστών fans και καθιστώντας τους ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στην ιστορία της rock μουσικής, εδώ και 4 δεκαετίες.Ετοιμαστείτε για μία αξέχαστη βραδιά, γεμάτη από καθηλωτικά classics, όπως το "Bela Lugosi's Dead", το "She's In Parties", το "Dark Entries", το "Kick In The Eye" και πολλά ακόμα, μαζί με τραγούδια που σπάνια έπαιζαν live, αλλά και διασκευές σε κομμάτια σπουδαίων καλλιτεχνών (David Bowie, Iggy Pop, Brian Eno, T-Rex) που έκαναν "δικά τους" με μοναδικό τρόπο.Οιείναι ξανά εδώ και το λένε. Undead, undead, undead…Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!Η προπώληση ξεκινάει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, στις 11:00, προςκαι για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί σταΟι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.Τηλεφωνικά στο 11876Online στα www.viva.gr Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στo www.releaseathens.gr Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.