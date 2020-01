Οι εισαχθέντες το Rock And Roll Hall Of Fame 2020

Ανακοινώθηκαν οι εισαχθέντες στο Rock And Roll Hall Of Fame για το 2020 οι οποίοι είναι οι The Doobie Brothers, Whitney Houston, Depeche Mode, Nine Inch Nails, T-Rex και The Notorious B.I.G..