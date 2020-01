Οι Massive Attack στο Release Athens

Toθα έχει την τιμή να υποδεχτεί τους, το, στηνΜία από τις σπουδαιότερες και πιο αγαπημένες μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στη χώρα μας φέρνοντας μαζί το πιο εντυπωσιακό show τους έως τώρα.Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!Η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, στις 11:00, προςκαι για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί σταΟι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.Ξεκινώντας από το Bristol της Αγγλίας, το 1988, έχοντας τις ρίζες τους στην κολεκτίβα The Wild Bunch, οι Massive Attack κατόρθωσαν να γίνουν οι προφήτες ενός σκοτεινού ψηφιακού μέλλοντος, ένα μουσικό συγκρότημα που βρίσκεται μόνιμα μπροστά από την εποχή του. Παρότι έχουν κυκλοφορήσει μόλις 5 studio albums, η παρουσία τους άλλαξε τη σύγχρονη μουσική για πάντα.Αμφισβητώντας κάθε γνωστή pop φόρμα και κλισέ, δημιούργησαν έναν δικό τους ήχο που δεν μπορούσε να μπει σε καμία κατηγορία. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο όρος του Trip Hop, με σκοπό να περιγράψει αυτόν τον συνδυασμό ηλεκτρονικών ήχων, πειραματισμών, hip hop, samples, επιρροών από τη dub / reggae / soul, ακόμα και από το post-punk.Με το κλασικό ντεμπούτο, "Blue Lines" (1991), καθιερώθηκαν άμεσα. Το πανέμορφο "Protection" (1994) επιβεβαίωσε την αξία τους και το αριστουργηματικό "Mezzanine" (1998) απλά παραμένει μία αξεπέραστη κορυφή. Το «στοιχειωμένο» "100th Window" (2003) και το γοητευτικό "Heligoland" (2010) ολοκληρώνουν τη, μέχρι σήμερα, δισκογραφία τους που, όμως, περιέχει και πολλά remixes και EPs (με το καταπληκτικό EP "Ritual Spirit" να σηματοδοτεί την εντυπωσιακή επιστροφή τους, το 2016), καθώς και πολλές συνεργασίες με σημαντικά ονόματα, όπως η Liz Fraser, η Tracey Thorn, o Tricky, o Damon Albarn, o Horace Andy, η Hope Sandoval, οι Young Fathers, μεταξύ αρκετών άλλων.Τα show τους είναι μοναδικά. Τα visuals έχουν μια σταθερή αξία, με μηνύματα που θέλουν να ενοχλήσουν και να αφυπνίσουν. Ο ήχος είναι άλλοτε γλυκός και καθησυχαστικός και άλλοτε πελώριος και εκκωφαντικός. Η περιοδεία για τα 20χρονα του αριστουργήματός τους "Mezzanine", το 2019, αποθεώθηκε και ο εγκέφαλος της μπάντας, Robert “3D” Del Naja, χαρακτηρίζει την επερχόμενη ως «έναν προσωποποιημένο νοσταλγικό εφιάλτη, ένα εγκεφαλικό ταξίδι. Μια νέα προσέγγιση σε μια εντυπωσιακή παραγωγή».Οι Massive Attack πάντα έθεταν ερωτήματα και δεν θέλησαν ποτέ να προσφέρουν εύκολες απαντήσεις. Άγγιξαν τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς να συμβιβαστούν με τις συνήθεις προσταγές του marketing και των δισκογραφικών. Μυστηριώδεις και απρόσιτοι, αλλά ταυτόχρονα με μια μουσική πρόταση μοναδικής έντασης, ζεστασιάς και ομορφιάς, παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα και πιο σεβαστά συγκροτήματα στον κόσμο.Ο 3D και ο Daddy G, οι υπέροχες φωνές που τους συνοδεύουν και τα αριστουργηματικά κομμάτια τους - από το "Teardrop" μέχρι το "Angel" και από το "Safe From Harm" μέχρι το "Unfinished Sympathy" - θα δημιουργήσουν μια βραδιά που δύσκολα θα υπάρξει εφάμιλλή της για το 2020.Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, θα ζήσουμε μία εμπειρία που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό.Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 125 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.Διάθεση εισιτηρίων:Τηλεφωνικά στο 11876Online στα www.releaseathens.gr Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στo www.releaseathens.gr Links:Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.