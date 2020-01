OYD: Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου @ six d.o.g.s w/ Τhe Fantastic Terrors

O.Y.D. w/ Τhe Fantastic Terrors Live

O.Y.D.

The Fantastic Terrors!





Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στις 21:00Είσοδος 6 ευρώΠροπώληση ( https://sixdogs.gr/event/3365 Οι O.Y.D. live στο "six d.o.g.s" (Αθήνα) , Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.Στo πλαίσιo της προώθησης του άλμπουμ τους με τίτλο "Indigo" ,που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο (Ιkaros Records) ,οι O.Y.D θα εμφανιστούν στο six d.o.g.s στο κέντρο της Αθήνας παρουσιάζοντας το καινούριο, αλλά και παλιότερο υλικό, συνδυάζοντας το μοντέρνο ήχο με τις πολλαπλές επιρροές τους.Στο πλευρό των O.Y.D. την Πέμπτη της 27ης Φεβρουαρίου θα βρίσκονται οι Fantastic Terrors από την Αθήνα με κοινό στόχο ένα πολύ δυνατό live!Τον Νοέμβριο του 2014 έκαναν το δισκογραφικό ντεμπούτο τους ηχογραφώντας στα Sound Emporium Studios, στο Nashville του Tennesse, το “Deep Breath” με παραγωγό τον κάτοχο 2 Grammy Toby Wright, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη μίξη και την παραγωγή του δίσκου. Επηρεασμένοι από ονόματα διαφορετικού ύφους μεταξύ τους, οι O.Y.D κινήθηκαν σε ένα παζλ από ήχους που αναμιγνύει τον ήχο του σύγχρονου σκληρού ήχου με μελωδικότερες φόρμες και στο δίσκο μπορεί κάποιος να διακρίνει ψήγματα από τους System of a down μέχρι τους Alice in chains.Οι O.Y.D. έχουν συμμετάσχει σε live μεγάλων εγχώριων ονομάτων όπως οι 1000mods ή οι Nightstalker, αλλά και του ξένου χώρου όπως οι Comeback Kid. Το 2018 βρήκε τους O.Y.D. να κάνουν τη δεύτερη απόπειρα για μια ηχογράφηση η οποία θα χαρακτηριζόταν εκ νέου από υψηλό επίπεδο, η οποία και τους έφερε στη Σουηδία και στα Fredman Studios, στο Γκέτεμποργκ. Αυτή τη φορά στο τιμόνι του παραγωγού και της ηχοληψίας θα βρισκόταν ο Fredrik Nordstrom, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το λεγόμενο “ήχο του Γκετεμποργκ” και η τεχνική του στο σκληρό ήχο έχει καταστεί μπούσουλας για κάθε ηχολήπτη που αναζητά ένα αποτέλεσμα γεμάτο όγκο και επιβλητικότητα.Πλέον οι επιρροές έχουν να κάνουν με τον πιο μοντέρνο σκληρό ήχο, χωρίς όμως να απουσιάζει το στοιχείο της έκπληξης ή οι αναφορές σε είδη που δεν άπτονται του σκληρού ήχου.Η μεγάλη προσδοκία των O.Y.D. είναι να συνεχίσουν να δημιουργούν μουσική που θα διεγείρει το αυτί του ακροατή ακατάπαυστα και η παρουσίασή της σε όσο πιο πολλούς συναυλιακούς χώρους είναι δυνατόν.Website: http://oydband.com/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqNKpRySbOx-gyZLaccUIgQ Facebook: https://www.facebook.com/oydofficial Instagram: https://www.instagram.com/oydband Spotify: https://open.spotify.com/artist/4HqeXRYXgzkNGNPWtzJzHX ***Μια μπάντα από φίλους που βρήκαν τα blues μες στο punk και επέβαλαν το metal στο rock 'n' roll! Θα σας το ομολογήσουν και οι ίδιοι, μεγαλωμένοι στα προάστια της Αθήνας: «Κάτι μας συνέβη όταν ακούσαμε στην εφηβεία τραγούδια των Misfits από τους Metallica και έκτοτε παίζουμε μαζί.»Οι The Fantastic Terrors παρουσιάζουν ζωντανά στην σκηνή το νέο επτάιντσο δισκάκι τους που από την Ikaros Records, με τα τραγούδια "The Yodeler" και "Empty Refrigerator Sunday", που ήδη αγαπήθηκαν μέσα από τα αντίστοιχα βίντεο κλιπ, και τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ τους, καθώς και μερικές ύπουλες διασκευές που οδηγούν σε δίλημμα μεταξύ χορού και headbanging.The Fantastic Terrors – Empty Refrigerator SundayThe Fantastic Terrors - The YodelerFb event : https://www.facebook.com/events/190002168720865 six d.o.g.sΑβραμιώτου 6-8ΜοναστηράκιΑθήναT: +30 210 3210510W: http://sixdogs.gr